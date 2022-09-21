Предприниматели получили от крупнейшего крымского банка около 5 млрд рублей кредитов по поручительству Корпорации МСП

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В Крыму продолжает действовать механизм поддержки предпринимателей, позволяющий взять в банке кредит на крупную сумму, используя поручительство Корпорации МСП. Так, банк РНКБ в сентябре 2021 года выдал представителям бизнеса по зонтичному механизму 1956 кредитов объемом около 5 миллиардов рублей. С начала 2022 года банк выдал около 3,1 миллиарда рублей таких кредитов, а объем поручительств корпорации по этим кредитам в текущем году составил 1,55 миллиарда рублей.

РНКБ запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство корпорации, и 88% от общего количества кредитов по этому проекту выданы по такой схеме. Это позволяет предпринимателям получить необходимые средства быстро и с минимальным пакетом документов. Чаще всего кредиты с поручительством корпорации в РНКБ получали предприниматели из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поручительство покрывает до 50% от суммы кредита. Это необходимо, когда у бизнесменов недостаточно залогового обеспечения. Чтобы воспользоваться этим механизмом поддержки, предпринимателям не нужно дополнительно обращаться в Корпорацию МСП: возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств. Комиссия при этом с клиента не взимается.

Сейчас РНКБ - единственный банк в Крыму, который принимает участие в проекте, обеспечивающем зонтичный механизм поддержи предпринимателей. На сегодняшний день участниками проекта являются всего 13 банков в России.