В Крыму скончался бывший замглавы Совмина Вячеслав Юров

Вячеслав Юров за свою жизнь прошел путь от маркшейдерского рабочего до зампреда Совмина Крыма. Фото: Tg-канал главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева

В Крыму скончался бывший председатель исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, экс-заместитель председателя Совмина Вячеслав Юров. Ему было 83 года. Печальное известие сообщил мэр Симферополя Михаил Афанасьев в своем Tg-канале.

- С глубокой скорбью воспринял известие о кончине Вячеслава Лукича Юрова, человека, который внес весомый вклад в развитие и благоустройство Симферополя, - подчеркнул Михаил Афанасьев.

Как подчеркнул глава администрации крымской столицы, именно благодаря добросовестному исполнению служебных обязанностей, Вячеславом Юровым был решен ряд важнейших задач в Крыму.

- Его путь как политика и управленца - это образец для всех начинающих и опытных руководителей, - отметил мэр Симферополя.

Михаил Афанасьев выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Юрова.

Вячеслав Юров родился 28 октября 1938 года в городе Балта Одесской области. В 1960 году он окончил политехнический колледж, а в 1974 году получил специальность инженера-строителя.

Вячеслав Юров за свою жизнь прошел путь от маркшейдерского рабочего до зампреда Совмина Крыма. Профессиональный путь он начинал в Ташкенте, а в Крым переехал в середине 1970-х.

Политик также работал на предприятиях «Крымсовхозвинстрой» и «Крымгидроспецстрой» в Симферополе, а в апреле 1989 года стал председателем исполкома Симферопольского городского Совета народных депутатов, а позже - председателем Симферопольского городского Совета народных депутатов. С июня 1993 по май 1994 Вячеслав Лукич занял пост заместителя председателя Совета Министров Крыма, а также одновременно председателя Госкомитета Крыма по строительству.