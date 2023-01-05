В Севастополе произошел пожар в районе мыса Фиолент: погиб человек

Возгорание произошло в строительном вагончике Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздним вечером 4 января социальные сети Севастополя облетело сообщение о серьезном возгорании в районе мыса Фиолент. Пользователи взволнованно начали задаваться вопросом о произошедшем.

На ситуацию быстро отреагировали в пресс-службе МЧС города-героя. Как сообщили в ведомстве, пожар произошел в садовом товариществе «Незабудка» - там сгорел строительный вагончик.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 23:01 4 января. К месту событий немедленно выдвинулись два отделения 6-й пожарно-спасательной части, одно отделение 1-й пожарно-спасательной части МЧС России.

- В 23:47 пожар полностью ликвидирован. Его площадь составила 20 квадратных метров, - говорится в сообщении.

При разборе временного строения, точнее, его остатков, спасатели обнаружили тело мужчины. Он погиб при пожаре.

О произошедшем в спасательное ведомство очевидцы сообщили в ночь с 4 на 5 января. Фото: "Подслушано в Севастополе"

На данный момент причины произошедшего выясняются. Отмечается, что ситуация находится на контроле экстренных служб.