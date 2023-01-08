Десятки желающих увидеть зимнюю сказку: в горах Крыма аншлаг из-за выпавшего снега

На Ангарском перевале многолюдно. Фото: ЧП Крым/Telegram
В настоящую зимнюю сказку окунулись жители южного берега Крыма. В последний день новогодних и рождественских каникул здесь выпал, наконец, долгожданный снег. Крымчане не заставили себя долго ждать и быстро расчехлили санки, ледянки и «ватрушки».
Зимняя сказка под Алуштой. Фото: AMS Yalta/telegram
Настоящий аншлаг наблюдается сегодня на Ангарском перевале и плато Ай-Петри. Десятки, если не сотни, крымчан, отправились сюда за зимними «покатушками».
Крымчане расчехлили санки и "ватрушки". Фото: AMS Yalta/telegram
В целях безопасности МЧС установило на перевале спасательные посты. На вооружении спасателей - автомобили повышенной проходимости и снегоходы. Тем не менее любителей зимних катаний просят быть осторожными.
На Ай-Петри машины едут потоком. Фото: AMS Yalta/telegram
Высота снежного покрова в горах Крыма, по данным чрезвычайного ведомства, достигает 10 сантиметров, но судя по видео в социальных сетях, снег продолжает идти.
Автомобили заносит на скользких дорогах. Фото: AMS Yalta/telegram
Припорошило Ялту, Гурзуф, расчищают от снега дороги в Алуште.
Дорога возле поселка Малый Маяк. Фото: AMS Yalta/telegram
На скользких магистралях участились ДТП. «Непереобувшихся» водителей просят по возможности оставаться дома.
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