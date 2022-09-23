В Севастополе пьяный водитель сбил двух девочек-подростков на тротуаре

Фото: УМВД Севастополя

Вечером 22 сентября в Севастополе 40-летний водитель «Жигулей» сбил на тротуаре двух девочек 14 и 15 лет.

Инцидент произошел на улице Некрасова в районе дома №65 40 около 20.33. Очевидцы опубликовали видео происшествия в соцсетях, предположив, что шофер мог спровоцировать ДТП нарочно. Оданко в пресс-службе УМВД Севастополя пояснили, что он попросту не справился с управлением.

- 40-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов: девочек 2007 года рождения и 2008 года рождения, - говорится в сообщении.

Подростки попали в больницу с травмами. Водитель, как оказалось, в момент ДТП был пьян. Его привлекли к ответственности по трем статьям: за отсутствие полиса ОСАГО, вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Проводится административное расследование.

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