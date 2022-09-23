«Желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 8 октября

Действие режима будет действовать до 20 часов 8 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Он будет действовать до 20 часов 8 октября. Об этом у себя в telegram сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности,- сообщил Аксенов.

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, действие режима распространяется на объекты Министерства транспорта, ЖХК, здравоохранения, а также Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

- Данная мера носит исключительно профилактический характер. Ситуация в регионе полностью контролируется органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном объеме обеспечивают силовые структуры и правоохранительные органы,- отметил глава республики.

Напомним, высокий уровень террористической опасности в Крыму был введен в апреле этого года. С тех пор его неоднократно продлевали. Кроме того, над Крымом продолжает действовать бесполетная зона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50