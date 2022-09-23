В Крыму прошел митинг в поддержку референдума о вхождении ЛДНР и освобожденных территорий в состав России

В Симферополе состсоялся митинг в поддержку референдума на освобожденных территориях
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Симферополе 23 сентября состоялся митинг-концерт в поддержку референдума о вхождении ЛНР, ДНР, а также освобожденных территории Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Митинг в Симферополе
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Акция солидарности прошла в парке имени Гагарина.
Поддержать участников голосования пришли представители разных организаций и профессий, а также студенты КФУ им. Вернадского.
Участие в митинге приняли представители разных организаций
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Для народа Донбасса, для каждого жителя освобожденных территорий Русского мира референдум – это победа в борьбе за справедливость. И Крым поможет одержать эту победу. Сейчас крымчане с оружием в руках защищают людей от террора и геноцида, - отметил у себя в telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Участники митинга поддержали жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Участие в митинге приняли представители национально-культурных автономий республики, в том числе Украинской и Белорусской общин Крыма.
Митинг в поддержку референдума на освобожденных территориях в крымской столице 23 сентября 2022 года
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Сейчас наши друзья, наши братья, получают свой билет на родину. Донбасс, освобожденные территории, все возвращаются домой. Спасибо нашему народу, нашей армии нашему президенту за помощь нашим людям везде, - заявил во время митинга председатель региональной общественной организации «Белорусская община Крыма» Роман Чегринец.
На митинг симферопольцы пришли с детьми
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Напомним, с сегодняшнего дня в Крыму могут проголосовать жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, временно оказавшиеся на полуострове. Для них организовали работу пяти избирательных участков в Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Джанкое. Голосование продлится с 23 по 27 сентября.
Митинг-концерт в Симферополе
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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