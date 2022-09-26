Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 4 октября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» до 4 октября, сообщили в пресс-службе федерального органа.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 4 октября 2022 года 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в сообщении.

Напомним, симферопольский аэропорт временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время в Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В Республике Крым его недавно в очередной раз продлили до 8 октября.

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