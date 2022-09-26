Скользкий пол и конкуренция в воздухе: победительница «Мисс Крым-2022» раскрыла тайны закулисья

"Мисс Крым-2022" Алина Копчинская. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Обладательницей короны «Мисс Крым-2022» стала 21-летняя Алина Копчинская. Девушка учится на пятом курсе Медицинской академии КФУ им. Вернадского. Ее будущая профессия- стоматолог.

На конкурсе красоты, который прошел в Ялте в минувшие выходные, Алина обошла 15 соперниц со всего полуострова. В интервью «КП-Крым» девушка призналась, что хоть и не новичок в подобного рода конкурсах, но это состязание было не из простых.

- Сцена была очень скользкая. К счастью нет [не происки конкуренток], просто покрытие подиума оказалось скользким,- рассказывает с улыбкой Алина.

Алина была участницей конкурса под номером 11. Фото: Владимир Крайневский/предоставлено героиней материала

Подготовка к конкурсу у девушек заняла неделю. Участницы жили в Ялте, ходили на репетиции, участвовали в мастер-классах. Чтобы не пропускать занятия, Алина заранее готовила задания и сдавала зачеты. В вузе пошли на встречу будущей «Мисс Крым».

- Преподаватель меня поддержала. Так как я учусь в медицинском, пары пропускать нельзя, поэтому я заранее готовила все задания. Во время подготовки к конкурсу у нас как раз была последняя неделя практики, мы сдавали зачеты,- говорит девушка.

Девушка участвует в показах крымских дизайнеров и называет это своим хобби. Фото: Алина Копчинская.

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

Традиционно, любой конкурс красоты состоит не только из дефиле, но и «интеллектуального выхода». Это когда участниц интервьюируют члены жюри. Вопросы самые разные, но на общие темы. Например: какую женщину в нынешних реалиях вы считаете успешной и почему?

Алина Копчинская уверена, что ей достался «максимально легкий» вопрос. Ей нужно было озвучить три желания золотой рыбке.

- Чтобы я попросила у золотой рыбки? Я ответила, что хочу, чтобы все были здоровы, счастливы, и чтобы был мир во всем мире, - рассказала Алина.

Напряжение среди участниц конкурса нарастало ближе к финалу, признается обладательница титула «Мисс Крым-2022». Нет, девушки не подбрасывали друг другу шпильки в туфли, просто конкуренция ощущалась все сильнее.

- В общем девушки неплохие, но чем ближе финал, тем больше нарастает конкуренция. Она витает в воздухе,- признается «Мисс Крым». – Напряжение немного присутствовало.

Победительница конкурса "Мисс Крым-2022" учится на стоматолога. Фото: личный архив героини материала

Алину в зале поддерживала семья, а одногруппники и молодой человек забрасывали звонками и сообщениями со словами поддержки.

Для студентки-медика «Мисс Крым» не первый конкурс красоты. Алина Копчинская уже участвовала в финале конкурса «Мисс Республика Крым» и стала обладательницей титула «Вторая Вице-Мисс КФУ - 2020».

За плечами у девушки также участие в показах крымских дизайнеров. Однако свою модельную работу Алина называет скорее хобби. Теперь же она будет представлять Крым на Всероссийских конкурсах.

Алина уже участвовала в конкурсах красоты и дошла до финала в борьбе за титул "Мисс Республика Крым". Фото: Алина Копчинская

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