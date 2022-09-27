Снова придет пекло. Синоптики обрадовали прогнозом погоды на конец сентября в Крыму

Еще можно успеть насладиться последними жаркими днями Фото: Александра Тимощенко

Вот уже вторую неделю в Крыму царит обширный циклон, который принес на полуостров дожди, слякоть и ветер. Местные жители активно начали утепление: в ход пошли теплые куртки, свитера и дождевики. Но синоптики регионального гидрометцентра предупреждают, что спешить не стоит, в конце сентября погода все же порадует долгожданным потеплением.

Так, из-за потепления с 26 по 29 сентября в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

- 28 сентября в регионе ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, а температура днем до 22 градусов выше нуля. Однако с 29 начнется долгожданное потепление. В некоторых районах температура поднимется до 27-28 градусов, - отмечают синоптики.

На побережье Черного моря тоже будет жара. Но перевести дух и немного остудиться можно будет в море, которое остыло, но все еще остается комфортным для купания.

По данным гидрометцентра, самая теплая температура морской воды в последнюю неделю сентября будет в Ялте, Алуште и Евпатории. Там она будет составлять 20-21 градус по Цельсию. Самое холодное море в Феодосии и Керчи – 17 градусов.