В Ливадийский дворец вернули копию бюста императора Николая II, найденного со следами от пуль в 1994 году

Бюст установили возле домовой церкви Романовых. Фото: скриншот из видео/Янина Павленко/telegram

На территорию Ливадийского дворца в Ялте вернули бюст российского императора Николая II. Это точная копия скульптуры, которая была найдена во дворце в 1994 году. Бюст был поломан и изуродован следами от пуль. Что с ним случилось доподлинно неизвестно.

Бюст императора восстановил местный скульптор Вячеслав Клыков. Отлитая в бронзе фигура заняла свое место возле домовой церкви Романовых.

- Мы дорожим каждой страницей нашей истории. Не рвем и не переписываем. А по крупицам собираем и воссоздаем. Одни страницы нас вдохновляют и восхищают, другие – чему-то учат. Но в целом создают великую историю Великой Страны, - отметила на церемонии открытия глава администрации Ялты Янина Павленко.

Открытие бюста прошло с участием духовенства. Фото: Янина Павленко/telegram

Восстановление бюста императора, который после обнаружения был отправлен в Москву, организовал и профинансировал Фонд славянской культуры и письменности. Как отметила министр культуры Крыма Татьяна Манежина, такая инициатива будет способствовать сохранению традиций и духовного наследия России.

- Каждый памятник истории и культуры воплощает осязаемую связь прошлого с настоящим, выполняет функцию фиксации своего времени для будущих поколений и этим способствует изучению отечественной истории, - отметила министр культуры Крыма.

Напомним, Ливадийский дворец в Крыму — это последнее сооружение Российской Империи, созданное для семейства Романовых. В 2011 году он отпраздновал столетний юбилей. Сегодня в залах дворца действует музей.

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