Стало известно, когда в Крым вернется тепло

В ближайшие дни в Крыму ожидается сильный ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще накануне крымчане наслаждались выпавшим на Ай-Петри снегом и катанием на «ватрушках». Но уже 10 января, от белоснежного покрова не останется и следа. Синоптики прогнозируют резкое потепление в Крыму, начиная со вторника.

При этом, как рассказала КП-Крым руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, на смену морозу и снегу придет сильный ветер, достигающий штормовых значений.

- Погода будет определяться двумя барическими образованиями. С запада ложбиной- это область пониженного давления, с востока- южная периферия холодного азиатского циклона. За счет противоборства двух барических систем у нас усилится ветер. Начиная с завтрашнего дня он будет юго-восточный, а с 11 числа перейдет в восточный со скоростью 15-20 м/с и порывами до 25 м/с, - рассказала Любецкая.

Столбики термометров несмотря на штормовой ветер поднимутся до плюсовых отметок. В Симферополе уже завтра потеплеет до +8-ми.

- Ночью еще 0-5 градусов мороза, а днем уже 4-9 тепла. То есть теплеет. В четверг 12 января и пятницу 13 января потепление продолжится и ветер ослабнет. Ночные температуры уже положительные 0+5 тепла, дневные - 5-10 градусов со знаком плюс, - рассказали в Гидрометцентре.

Потеплеет и на востоке полуострова. В Керчи, где сегодня еще сохраняется морозная погода, уже во вторник ожидается повышение температуры воздуха до 0+1 градуса. Но тепло, как в Симферополе не будет - оказывает влияние холодное Азовское море и Керченский пролив, остывшие до +3 градусов.

В целом по Крыму в конце недели есть вероятность небольших кратковременных дождей. При этом температурный фон почти не изменится – в субботу и воскресенье ночью 0+5 градусов тепла, днем +4+9 градусов.

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