«Идею подкинул мой волчак Одвин»: крымчанка организовала пошив поясов на поясницу из собачьей шерсти, чтобы передать их бойцам на передовую

Ксения Кудрявцева организовала мастериц для пошива теплых поясов для бойцов в зоне СВО. Фото: Ксения Кудрявцева/Вконтакте

Ксения Кудрявцева – владелица догкемпинга в Симферополе, куда можно отдать собаку на передержку на время отпуска или провести с питомцем выходные. Именно собаки, а точнее любимый волчак Одвин, и вдохновили женщину на создание теплых поясов на поясницу из собачьей шерсти для бойцов в зоне спецоперации. Первую пробную партию уже отправили на передовую. Через две недели планируют передать следующую, но уже гораздо большую - к работе привлекают мастериц по всему Крыму.

- Так как через меня проходит много собак, у меня свой волчак, мы постоянно его вычесываем, так и возникла идея с поясами. Испокон веков они ценились своей целебностью и теплом. Одвин, получается, стал неким родоначальником идеи в моей голове. Плюс швейная машинка под рукой. Созвала девиц и предложила им оказать такую помощь ребятам, - рассказала Ксения КП-Крым.

Ксения организовала мастериц и сама села за швейную машинку. Фото: Ксения Кудрявцева/Вконтакте

Откликнувшиеся на идею крымчанки разработали модель, придумали способ, как отшивать пояса вне мастерской у себя дома - и дело пошло. Поставки шерсти организовали местные собачники и питомники, отрезами теплых тканей помогают специализированные магазины. Кто не может помочь руками, помогает финансово. Даже 10 рублей лишними не будут – за них купят липучку для пояса.

- Запечатываем собачью шерсть в ткань - бязь или плотный хлопок, и у нас получается такая стеганная подушка. Лицевой слой из байки, внутри шерсть, - рассказывает Ксения. - Есть пояса, где шерсть наружу, они имеют терапевтический эффект, но ребятам на передовой не подходят. Потому что это будет колоться и может вызывать раздражение на коже. А им нужно тепло. Поэтому мы запечатываем шерсть полностью в плотную ткань, чтобы пояс и согревал, и корсетом держал.

Важный момент – наполнение. Это не просто шерсть, а подпушек определенных пород собак.

- Такие породы как курцхаар не пойдут. У ретриверов хороший подпушек, у хаски, у маламутов, алабаев, московских сторожевых. То есть те породы, у которых есть подпушек,- отмечает женщина.

Собачью шерсть запечатывают в плотную хлопчатобумажную ткань и простегивают. Фото: Ксения Кудрявцева

Помочь с таким подпушком могут груминг-салоны. После вычесывания и стрижки собак шерсть идет на выброс. Вместо этого мастерицы просят передавать ее им.

- Сейчас наши тестовые образцы смотрят бойцы, которые по определенным делам приехали с передовой. Ждем от них комментариев. На основе их рекомендаций будем разрабатывать лекала, после чего выложим видео с пошаговой инструкцией, чтобы каждый желающий мог присоединиться к изготовлению поясов, - добавляет Ксения Кудрявцева.

Сейчас над изготовлением теплых поясов трудятся пять мастериц. При этом к процессу готовы подключиться женщины из разных городов полуострова. Готовые пояса отправят бойцам на все направления, включая республики Донбасса.

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