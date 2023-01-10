Экс-мэр Керчи, получивший ранение на передовой, вернулся домой и вышел на работу

Владимир Подлипенцев ушел добровольцем в зону СВО в качестве врача в октябре Фото: Владимир Подлипенцев/Вконтакте

Экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев, который в октябре отправился добровольцем в зону спецоперации и получил ранение во время обстрела ВСУ, вернулся домой. Напомним, Подлипенцев пополнил ряды добровольцев в качестве военного врача и помогал раненым в составе бригады «Дон» под Херсоном.

В конце октября стало известно, что бронированную машину, в которой ехал медик, обстреляли из минометов. Владимир Подлипенцев получил травму головы, которая спровоцировала частичную потеряю слуха. Лечение и реабилитация заняли почти полтора месяца. Но новогоднюю ночь врач провел уже в кругу семьи.

Видео, на котором медика встречали домашние, на его странице в социальной сети набрало больше десяти тысяч просмотров. На этих кадрах первым хозяина встретил дожидавшийся у порога пес.

- Я дома,- коротко подписал видео Подлипенцев.

А чуть позже в комментариях рассказал, что практически полностью восстановился после ранения. И выложил фото уже из рабочего кабинета в медицинской клинике.

- Да, пациенты и сотрудники заждались, вернулся к работе! - рассказал врач корреспонденту КП-Крым.

Ранее Подлипенцев не исключал, что после восстановления снова вернется на передовую. Правда тогда против такого решения выступила женская половина семьи. А у самого врача в планах пока повышение квалификации.

- Конечно, очень хочется вернуться в строй, но накопилось очень много важных дел. В конце месяца еду на учебу в Питер, потом полученные знания нужно будет внедрять на практике,- рассказал Подлипенцев.

Владимир Подлипенцев возглавил керченскую администрацию в 2016 году и пробыл в этой должности около года, после чего подал в отставку, как сообщалось, по состоянию здоровья. По специальности он ортопед-травматолог и до того, как стать мэром работал главным врачом «Керченской портовой больницы на водном транспорте».

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