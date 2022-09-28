Задушила, положила в пакет и выбросила: в Крыму горе-матери вынесли приговор за убийство младенца

Подсудимая рассказала о случившемся в приятельнице, которая обратилась в полицию Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму вынесли приговор 36-летней жительнице Сакского района, которая убила собственного новорожденного ребенка.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, инцидент произошел 2 марта этого года. В тот день женщина выпивала. Что стало причиной ее действий, неясно. В голову подсудимой пришла шокирующая идея - убить своего недавно появившегося на свет ребенка. Она задушила новорожденного, обмотала его тело несколькими полиэтиленовыми пакетами и выбросила.

Спустя время, женщину, судя по всему, замучило чувство вины, поэтому она решилась обо всем рассказать знакомой. Шокированная услышанным приятельница сразу же обратилась в полицию.

- В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность подсудимой к совершению данного преступления. Следователем внесены преставления в органы системы профилактики об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, - говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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