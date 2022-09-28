В горах Крыма лисица выпросила у туристов колбасу и стала участницей фотосессии

Молодая лисица пришла за угощением. Фото: Дмитрий Журавлев

Современная урбанизация, казалось бы, окончательно отдалила человека от дикой природы и почти заставила забыть, что лисичка-сестричка это не только сказочный персонаж. А ведь в горах Крыма можно встретить не только рыжую плутовку, но и серого волка, и зайку-побегайку.

Если волки позволяют себе не просто выходить к людям, но и нападать на домашних животных, то лисицы более миролюбивы. А еще они настолько любопытны, что не упускают возможность пообщаться с туристами и даже полакомиться из их рук вкусняшками.

Лисицы на мысе Алчак не боятся людей. Фото: Дмитрий Журавлев.

Так произошло и с керчанином Дмитрием Журавлевым. Вооружившись фотоаппаратом, мужчина отправился на мыс Алчак восточнее Судака. Гора, которая считается древним коралловым рифом и возвышается на 152 метра над уровнем моря, является одним из самых красивых мысов крымского побережья. Здесь то крымчанин и встретил ее…

Молодая лисица с «покусанной мордашкой», уже прикормленная туристами и стала участницей фотосессии Дмитрия Журавлева.

- Было не страшно, лиса спокойная, не бешеная. Мы знали, что они там есть прикормленные, но никак не попадали на них. А в этот раз они там были,- рассказал КП-Крым Дмитрий.

Лисицы на мысе Алчак прикормленные туристами. Фото: Дмитрий Журавлев.

Естественно, плутовка не осталась без гостинца. Она бесстрашно взяла из рук мужчины колбасу, но, облизнувшись, злоупотреблять угощениями не стала.

- Хватило одного маленького кусочка колбасы (натуральной). Больше не стала, - рассказал крымчанин.

Фото: Дмитрий Журавлев.

Лисицы в Крыму не редкость, они часто выходят к людям, а особенно любят туристов с палатками, у которых ночью всегда можно перехватить что-то из еды. Иногда с собой уносят что-то из вещей, например резиновые тапочки, ведь их так приятно грызть.

Но в целом подкармилавать диких животных опасно: они перестают бояться людей и это может стоить им жизни.

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