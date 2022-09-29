«Медузный кошмар»: тысячи желетелых заполонили берег в Керченском проливе

Кладбище медуз у берегов Керчи. Фото: Владимир Мордунов

Кисельные берега – этот красноречивый символ изобилия из русских народных сказок под конец сентября в Крыму приобретает совершенно иной смысл. Именно в кисель превращается море там, куда волнами и ветром прибивает огромную массу медуз, ослабленных и не способных бороться за выживание. Их жизненный цикл закончен.

Такой кисель сейчас можно наблюдать в Керченском проливе. Свое последнее пристанище в районе поселка Жуковка возле паромной переправы нашли сотни, если не тысячи медуз. Желетелых снял на видео местный фотограф Владимир Мордунов.

- Медузный кошмар на Жуковке, - так охарактеризовал увиденное автор ролика.

Огромная масса медуз, прибитых к берегу, ослаблена и не способна сопротивляться волнам. Фото: Владимир Мордунов.

Причем медузы здесь на любой вкус и цвет. От обычных аурелий и корнеротов, до заморских темно-синих. КП-Крым писала, что у берегов полуострова стали встречаться необычного оттенка желетелые. Специалисты полагают, что такие медузы могли попасть в Черное море из Средиземного.

Правда под конец лета в Керчи нашлись «умельцы», которые в ответ на такие сообщения запостили в соцсетях видео с бледно-розовой медузой, пояснив, что два часа замачивали ее в пищевом красителе.

Медузы здесь разных оттенков. Фото: Владимир Мордунов.

Как рассказывал «Комсомолке» профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов, все медузы, которые за лето размножились у берегов Крыма из-за жары, по законам природы до конца осени должны умереть. Их высушит ветер и солнце, а море снова очистится и станет прозрачным.

Кстати, в начале сентября ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО выяснили, что в этом году у побережья Крыма было больше медуз, чем в других районах Азовского моря, но они были меньше по размеру.

Напомним, в сентябре прошлого года, подобный «медузный кошмар» зафиксировали у побережья Щелкино в районе Татарской бухты.

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