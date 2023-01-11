Наедине с первозданной природой: топ заповедников Крыма, которые стоит посетить

Насладиться невероятными красотами Крыма можно круглый год. Фото: Александр Трашин\ФГБУ «Заповедный Крым»

В России 11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Всего в стране насчитывается более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий как регионального, так и федерального значения. Красивыми местами с первозданной природой славится и Крым.

На территории республики сейчас насчитывается 194 таких территории. Это как заповедники, так и заказники и национальные парки. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, в 2022 году появились еще три особо охраняемых природных территорий регионального значения - две в Симферопольском и одна в Сакском районе.

«Комсомолка» подготовила подборку самых интересных заповедных мест Крыма, где можно отдохнуть от мирской суеты наедине с первозданной природой.

ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК

Ялтинский горно-лесной заповедник по праву считается гордостью полуострова. Он растянулся на 40 гектаров Южного берега Крыма - от Фороса до Гурзуфа.

В заповеднике находится множество красивых мест с первозданной природой - самый высокий в Крыму водопад Учан-Су, Михайловский источник, Ялтинская пещера и пещера «Трехглазка», а также удивительная Серебрянная беседка, расположенная буквально над обрывом в 865 метрах над уровнем моря.

Ялтинский горно-лесной заповедник - самый популярный в Крыму. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

На сегодняшний день туристы и жители полуострова могут пройти по нескольким тропам, сохранившимся с древних времен. Самая популярная из них - тропа к зубцам Ай-Петри. Также есть маршруты Таракташская тропа, Романовская дорога, «Экологическое кольцо», лесные тропы Алупка-Иссары и Биюк-Иссарская, Чертова лестница (Шайтан-Мердвен), Еврейская тропа.

ОПУКСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Протяженность второго по популярности крымского заповедника - 14,5 тыс. гектаров. Опукский заповедник славится своими полями тюльпанов Шренка и Биберштейна, но главная его фишка, несомненно, розовое Кояшское озеро.

Опукский заповедник славится своими полями тюльпанов. Фото: Фото: Александр Трашин\ФГБУ «Заповедный Крым»

Летом озеро приобретает насыщенный розовый оттенок и привлекает лебедей. Кроме них на территории заповедника можно встретить множество редких животных, большинство из которых занесены в Красную книгу России.

На сегодняшний день для посещения открыты маршруты «Приозерный», «Урочище Опук», «Между морем и озером», «Элькен-Кая (Морской)». Стоит также отметить, что эколого-просветительские маршруты закрыты до 31 марта. По данным ФГБУ «Заповедный Крым», это сделано для снижения нагрузки на природные комплексы.

ЗАПОВЕДНИК «ЛЕБЯЖЬИ ОСТРОВА»

Лебяжьи острова - это небольшой архипелаг в юго-восточной части Каркинитского залива Черного моря и окружающие его мелководья. Располагается он недалеко от села Раздольное. Заповедником «Лебяжьи острова» стали в 1949 году. Территория насчитывает шесть островов общей площадью 52 гектара.

Эти места по праву считаются раем для орнитолога, ведь именно здесь можно встретить около 300 видов птиц, 39 из которых занесены в Красную книгу. Главная достопримечательность заповедника - лебеди-шипуны, благодаря которым он и получил свое название.

КАЗАНТИПСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Природный заповедник расположен на крайнем севере Керченского полуострова - мысе Казантип. Его площадь составляет более 450 гектаров.

Посетить эти сказочные места можно как с гидом, так и самостоятельно. Стоимость посещения в группе - 250 рублей для туристов и 100 рублей для жителей Крыма. Самостоятельное посещение - 150 рублей, а крымчане и вовсе могут насладиться первозданной природой бесплатно.

Самые популярные маршруты Казантипского заповедника - «Казантип Античный», «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Казантип», «Берег каменных крокодилов», «Большой каменный хаос».

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