За новогодние праздники крымчане купили около 1300 билетов на автобусы в мобильном приложении РНКБ

Фото: Архив "КП"

В новогодние праздники крымчане активно путешествовали и покупали билеты на междугородние автобусные рейсы по полуострову в мобильном приложении РНКБ. Как сообщили в банке, ежедневно во время каникул дистанционно приобретали около 100 билетов. Общая стоимость билетов, купленных через приложение, составила 740 тысяч рублей. В целом за две недели крымчане приобрели около 1300 штук.

Возможность купить билеты без посещения касс автовокзалов в мобильном приложении РНКБ появилась в ноябре 2022 года. В новом сервисе пассажир может выбрать город отправления, прибытия, время, дату отправления и номер посадочного места. Чтобы оплатить проездной, не нужно обращаться в кассу автостанции или на автовокзал. Средства спишутся с карты автоматически. Цена на билет, купленный дистанционно, не отличается от того, что был приобретен в кассе. Проездной можно отправить на электронную почту, в мессенджер или сохранить на смартфон.

Чтобы купить проездной в мобильном приложении, нужно зайти в раздел «Другое» на главной странице и выбрать «Билет на автобус». Здесь же пассажир заполняет другие данные. Эта информация фиксируется в электронном проездном.

Обменивать билет на бумажный не нужно. Достаточно показать квитанцию контролеру при посадке в автобусный рейс на экране смартфона.

Отметим, что билеты на междугородние автобусы можно купить не только в мобильном приложении, но и в сети банкоматов, а также терминалов самообслуживания РНКБ. На полуострове установлено больше 2000 устройств. Билеты можно оплатить не только с помощью карт РНКБ (кроме кредитных), но и картами других банков России.

СПРАВКА «КП»

Новый сервис, запущенный банком РНКБ - часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда». Он направлен на развитие современных цифровых услуг и расширение возможностей использования банковских карт на полуострове. Кроме того, благодаря реализации проекта повышается доступность транспортных услуг.

В рамках «Цифровой среды», напомним, в Крыму запустили автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) в 2020 году при участии банка РНКБ. Все транспортные компании, работающие в республике, уже присоединились к АСОП. Больше 2 500 единиц автотранспорта оборудованы валидаторами - специальными устройствами, благодаря которым оплата проезда происходит в одно касание.

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