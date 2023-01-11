«Без лечения долго бы не прожила»: в Крыму пытаются спасти волчицу с больным сердцем, эвакуированную из херсонского зоопарка

Херсонскую волчицу полностью обследовали в Крыму. Фото: скриншот из видео/Блог Олега Зубкова

Животным, эвакуированным из херсонского зоопарка, продолжают уделять пристальное внимание в Крыму. Большинство из них уже успели адаптироваться на новом месте и прекрасно себя чувствуют, рассказал КП-Крым владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков.

К сожалению, этого нельзя сказать о волчице, которую из Херсона вывезли с раздутым животом. В брюшной полости хищника крымские ветеринары обнаружили большой объем жидкости, которая продолжала скапливаться, причиняя дискомфорт и страдания животному.

На днях волчицу полностью обследовали: взяли кровь на анализ, сделали УЗИ и откачали большую часть скопившейся в теле жидкости. Видеозапись медицинских процедур Олег Зубков опубликовал в своем интернет-блоге.

- С таким объемом жидкости волчица долго бы не прожила. Вовремя обратились, - отметили осматривавшие животное зооврачи.

Перед обследованием животное усыпили. На кадрах видно раздутый от избытка скопившейся жидкости живот хищника. Фото: скриншот из видео/Блог Олега Зубкова

Ветеринары выявили у хищника пониженную температуру тела и серьезные проблемы с сердцем. Это и стало причиной того, что жидкость перестала выводиться из организма. Прописанные волчице калийсберегающие диуретики животному сейчас добавляют в мясной фарш.

- У нее образуется жидкость, большие проблемы с сердцем. Сейчас мы продолжаем лечение, - рассказал Олег Зубков.

Когда в Херсон зашли российские войска, волчица в местном зоопарке, по словам владельца «Тайгана», уже была больна, однако не получала необходимое лечение. Сейчас спасти ее пытаются крымские специалисты.

Напомним, в начале ноября из Херсона в парк львов «Тайган» экстренно вывезли 18 животных. Среди них и ставший героем многочисленных мемов енот. В декабре Олег Зубков эвакуировал из Херсонщины еще 70 животных, которых вывезли из Скадовска и Каховки, где они находились в зооуголке на попавшей в зону обстрела набережной.

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