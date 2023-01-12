Органы опеки хотят выступить против передачи годовалой малышки из Симферополя биологическому отцу

В семье Никулиных девочка живет уже почти год. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Дело о спорной опеке над годовалой малышкой в Симферополе продолжает держать в напряжении не только непосредственных участников процесса, но и неравнодушных людей по всему Крыму. История, напомним, получила резонанс в начале октября. Приемная семья Юлии и Юрия Никулиных забила в колокола после того, как суд постановил передать усыновленного ими ребенка биологическому отцу.

ИСТОРИЯ МАЛЫШКИ

Маленькая Настя попала в приют в возрасте двух месяцев. Мать девочки умерла, а в графе об отцовстве в свидетельстве о рождении стоял прочерк. Родственники малышки не объявились, и девочку отправили в детский дом, после чего отдали на удочерение. Опекунами ребенка и стала семья Никулиных. Но в тот день, когда суд вынес окончательный вердикт о признании их законными представителями девочки, о себе заявил отец малышки. Мужчина по имени Роман сумел доказать, что проживал с мамой девочки до ее смерти: для этого, по закону, ему хватило медицинских справок и показаний соседей. Отдел опеки и попечительства Департамента по делам детей симферопольской администрации признал его отцом малышки, а суд чуть позже постановил передать ему девочку.

Никулины с решением не согласились. Они выяснили, что мужчина ранее был судим по статье о наркотиках, состоит на учете у врача-нарколога и часто выпивает. Семейная пара уверена, что Роман может представлять опасность для ребенка, и обратилась в суд, прокуратуру, главе Крыма и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ.

Пока взрослые решают вопрос со спорноой опекой, ребенку пошел второй год. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

ОПЕКА ГОТОВА НЕ СОГЛАСИТЬСЯ С РЕШЕНИЕМ СУДА

Из офиса детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой накануне Нового года пришел развернутый ответ, из которого стало известно об инициировании проверки относительно информации о судимостях биологического отца девочки и его образа жизни. Соответствующие запросы были отправлены в орган опеки Симферополя и прокуратуру республики.

Теперь же последовала реакция самого отдела опеки. Там сообщили, что выезжали с проверкой к отцу девочки и готовы не согласиться с требованием передать ему ребенка. Одна из причин – алкоголь, пристрастие к которому Роман всячески отрицает.

- По результатам визуального осмотра выявлено, что во дворе находился строительный мусор, в доме стоял стойкий запах алкоголя и табака. Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание жизненный уклад Романа Р., администрация Симферополя при рассмотрении в Киевском районном суде Симферополя искового заявления Романа Р. О возврате ему малолетней намерена предоставить возражение против передачи ребенка отцу, - говорится в тексте документа, направленного в адрес Юлии Никулиной.

Ранее мужчина сообщил КП-Крым, что подал иск с требованием передать ему дочь, однако из-за неправильного оформления в суде его не приняли. При этом Роман не смог уточнить, в какой именно судебный орган крымской столицы направлял документ.

Тем временем 13 января должно состояться заседание суда по иску семьи Никулиных. Они просят ограничить мужчину в родительских правах. По словам Юлии, Роман не проявляет интерес к дочери, а в последний раз звонил им в начале ноября, когда ребенку исполнился год.

Сам мужчина ранее признался, что лишь однажды пришел на прогулку с девочкой, но уверен, что она помнит его на подсознательном уровне.

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