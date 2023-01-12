По дорогам Евпатории рассекает авто, украшенное огромным колпаком и бородой Деда Мороза

"Морозомобиль" отметился также в Симферополе, Алуште и Севастополе. Фото: Евпатория - наш город/Вконтакте

Новогодние каникулы закончились, а праздничное настроение - еще нет. Ведь на носу Старый Новый год. Именно поэтому по дорогам Евпатории и продолжает рассекать «морозомобиль» – серебристый внедорожник с колпаком на крыше, красным носом на радиаторной решетке и свисающей до земли бородой. Как удалось выяснить «Комсомолке», радует евпаторийцев уже не первый год руководитель местной школы современного танца Василий Кавалеров.

Наткнувшись однажды в интернете на фото украшенной оленьими рожками машины, мужчина, будучи человеком творческим, решил позаимствовать идею. Так и на крыше его авто появились сначала «рожки», а потом и колпак с бородой.

- Дизайн и варианты крепления придумал сам, исходя из конструкции авто. Два года подряд радовал на новогодние праздники оленьими рогами. На второй год, кстати, сделал на них подсветку, так что вечером они светились. На этот год решил разнообразить арсенал Дедушкой Морозом, - рассказал КП-Крым Василий Кавалеров.

В прошлом году на внедорожнике были оленьи рожки. Фото: Василий Кавалеров.

Естественно, незамеченным такой автомобиль не остался. Евпаторийцы с удовольствием постят фото с ним в социальных сетях и благодарят за настроение.

- Спасибо за эмоции!

- Вы делаете людям настроение, - пишут пользователи.

Сам Василий признается, что рад видеть улыбки на лицах прохожих и водителей.

- Мне приятно создавать своим творчеством и креативом позитивное настроение и дарить приятные эмоции, - отмечает руководитель школы танцев.

Новогоднее авто продолжает соирать многочисленные улыбки прохожих и водителей. Фото: Василий Кавлеров

Причем удивлять ему удается не только жителей Евпатории, но и Симферополя, Алушты, Сак и Севастополя, куда мужчина ездит по делам на своем новогоднем авто.

А вот симферопольского пранкера, который разъезжал в костюме Деда Мороза на крыше стареньких «Жигулей», напомним, в ГИБДД не оценили. За небезопасный новогодний перфоманс блогеру выписали штраф.

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