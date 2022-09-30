«В Крыму станет безопаснее»: политолог рассказал, чего ждать после присоединения новых территорий

В Симферополе прошел праздничный концерт в честь принятия освобожденных территорий в состав России Фото: Ирина ГЕРЦ

После присоединения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в Крыму может стать безопаснее. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Денис Батурин. Однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Украины и ее западных союзников.

- Если не откажет разум у Украины и ее союзников, то в Крыму действительно станет безопаснее. Если откажет, то нам придется применять все свои возможности по защите полуострова и наносить упреждающие удары. Однако всего этого не хотелось бы, а президент в свою очередь, напомнил, что явилось причиной нынешней ситуации на Украине, перечислив все вопросы, которые возникали между Западом и Россией, - отметил политолог.

При этом, по словам эксперта, ответные действия от США и Запада продолжатся, как и риторика «Крым - это Украина». Сейчас подобные высказывания будут звучать и в отношении Херсонской и Запорожской областей, которые 30 сентября стали российскими.

- Соответственно, мы будем слышать от Украины, что она якобы имеет право возвращать эти территории и воздействовать на них. Однако сейчас ситуация изменилась, и теперь Западу нужно будет сформулировать обоснование действий, которые они намерены продолжать - нанесение ударов по уже российской территории. Конечно, они могут подойти к этому упрощенно: мол, не признаем референдумы, а значит, и эти республики и Херсонщину с Запорожьем не признаем российскими. Но в последнее время они должны были уже понять, что одного лишь их мнения слишком мало для того, чтобы взаимодействовать, - пояснил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соглашения подписаны с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также председателями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. Все эти регионы станут новыми субъектами Российской Федерации.

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