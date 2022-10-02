«Доллар уже никому не нужен»: экономист из Крыма объяснил, как повлияет на валютный рынок принятие новых субъектов в состав России

Доллар, поступающий в страну, по мнению эксперта, попросту некуда тратить. Фото: Иван Макеев

На фоне ожидания очередных антироссийских санкций после принятия в состав РФ новых субъектов, курс доллара на Мосбирже 30 сентября впервые с июля опустился до отметки в 54 рубля, евро и вовсе упал до восьмилетнего минимума в 52, 5 рубля. Появились сообщения, что биржевые игроки стали избавляться от доллара и евро и уходить в рубль.

Ситуацию на валютном рынке КП-Крым прокомментировал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ им. Вернадского Виталий Дятел. По его словам, иностранная валюта в России пользуется все меньшим спросом. Экспорт товаров уже не дает того объема выручки, а валюту, которая поступает, некуда тратить.

- Как правило мы могли покупать что-то за границей – технологии, технику, продукты и промышленные товары. Но ввели санкции и валюту некуда тратить. Предложение доллара растет, а спроса на него нет. Тем более, речь идет о том, чтобы с Турцией и Китаем переходить на расчеты в рублях. В итоге доллар как таковой внутри страны уже никому не нужен. Сколько это будет продолжаться никому не известно, - отмечает экономист.

Тем не менее, по мнению эксперта, новые санкции в связи с принятием в состав России освобожденных территории Украины, ЛНР и ДНР, ситуацию на валютном рынке вряд ли кардинально изменят.

- Уже санкций столько ввели, что вряд ли что-то может привести к росту курса иностранной валюты,- говорит специалист.

При этом, по мнению Виталия Дятла, нынешняя цена доллара определенно занижена и не способствует конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

- Чтобы обеспечить конкурентоспособность наших товаров на мировом рынке, думаю, что доллар должен вернуться к коридору 60-70 рублей. Например, тонна пшеницы сейчас на рынке стоит 10 тысяч рублей. Это значит, что по нынешнему курсу она должна стоить на мировом рынке 200 долларов. Если бы курс был 70 рублей, то она стоила бы уже 150 долларов. Укрепление рубля вредит рынку. Наш товары менее конкурентоспособны на мировом рынке, и мы получаем меньше поступлений в бюджет, - считает Виталий Дятлов.

По словам эксперта, дальнейшее укрепление рубля соответствует нынешнему этапу развития страны.

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