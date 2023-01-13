Перед Новым годом клиенты РНКБ установили рекорд по платежам в мобильном приложении

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Банковские сервисы стали неотъемлемой частью жизни. Большинство финансовых операций можно совершить, не выходя из дома. Это возможно благодаря тому, что мобильные банковские приложения постоянно совершенствуются, как и функционал личных кабинетов в интернет-банке. Так, например, в мобильном приложении «РНКБ 24/7» можно оплатить коммунальные услуги, пополнить счет сим-карты или купить билет на междугородний автобус.

Как сообщили в банке РНКБ, дистанционные услуги стали еще популярнее. Так, в декабре клиенты банка совершили 17,7 миллиона платежей на сумму 57,1 миллиарда рублей в интернет-банке и мобильном приложении. Это на 40% больше, чем в декабре 2021-го.

Абсолютный рекорд пользователи приложения установили 28 декабря минувшего года, когда совершили платежи на сумму 2,4 миллиарда рублей за день. 29 декабря был зафиксирован рекорд по количеству платежных операций — 726 штук. На текущий момент, по данным РНКБ, более 1,4 миллиона человек активно используют интернет-банк и мобильное приложение.

Чаще всего крымчане оплачивают дистанционно коммунальные платежи, услуги мобильных операторов и совершают денежные переводы на карты клиентов банка. В мобильном приложении и интернет-банке можно осуществлять платежи и переводы в адрес больше 1000 поставщиков различных услуг и товаров.

- Значительную часть банковских услуг наши клиенты могут получать без визита в офис, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - В мобильном приложении РНКБ можно открыть вклад, подать заявку на кредит, оформить страховку, а с недавнего времени даже приобрести билеты на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае. Мы делаем все возможное для того, чтобы все желающие могли пользоваться банковскими услугами дистанционно.

Напомним, с 1 декабря банк РНКБ обновил условия программы лояльности. Клиенты могут получать кешбэк до 5% за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами. Список категорий с начислением кешбэка будет обновляться каждый месяц с учетом потребностей клиента. Актуальные категории будут публиковаться в сториз в мобильном приложении банка или в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.