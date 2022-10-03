«Песня мясников и преступников»: в Крыму потребовали признать украинскую «Червону калину» экстремистской

Комитет по культуре Госсовета РК направил обращение с просьбой внести украинскую песню "Червона калина" в реестр экстремистских Фото: Анастасия ЖУКОВА

Госсовет Крыма потребовал признать украинскую песню «Червона калина» экстремистской. Соответствующее обращение в МВД направил парламентский комитет по культуре и охране культурного наследия. Об этом КП-Крым сообщил его председатель Николай Волков.

- Письмо, где мы просим внести «Червону калину» в список экстремистских, сегодня ушло. Это безусловно экстремистcкая песня и ее нужно таковой признать, - отметил он.

Из-за «Червоной калини» на минувших выходных в Крыму разгорелся очередной скандал, участницей которого на этот раз стала «Миссис Крым -2022» Ольга Валеева. В Сеть попало видео, на котором королева красоты вместе подругой исполняют композицию, сидя на балконе. Сама Валеева позже пояснила, что не знала, какой посыл у песни, которую знает с детства, и не является сторонником каких-либо националистических идей. Между тем полиция начала проверку и пообещала принять меры, если выяснится, что Валеева говорит неправду.

В свою очередь в Госсовете призвали наказывать таких «исполнителей» по полной. Николай Волков в разговоре с КП-Крым сравнил «Червону калину» с «Майн кампф»* Адольфа Гитлера, и потребовал за ее исполнение реальный тюремный срок.

- Вот есть книга «Майн кампф»*. У нее тоже есть автор, и она отражает эпоху. Но ее внутреннее содержание фашисткое. И есть гимны фашистские, националистические, и Люфтваффе и Гитлерюгент. А «Червона калина» изначально была создана австрийскими властями чтобы сформировать дивизии в Галичине для борьбы с братьями славянами. Там конкретный враг – это русский народ, Российская империя. - говорит Волков. - Вторично ее использовали Бандера, ОУН-УПА* и УНА-УНСО*, это был второй виток. Сейчас третий момент, когда эта песня снова на слуху. Ее прокачивает уже весь коллективный Запад и Pink Floyd. Валеева не могла этого не знать. Под нее пускали ракеты по Донецку и Луганску, и под нее избивали крымчан в автобусах. Это песня садистов, мясников и преступников.

Наказание за исполнение песни, по мнению парламентария, должно быть более суровым: 5 лет тюрьмы за разжигание национальной розни и популяризацию нацизма.

- Волк всегда в овечьей шкуре, начиная «калиной» и заканчивая призывом убивать людей. А в этой песне призыв очевиден. Мы должны поднять этот вопрос и добиться, чтобы песня была внесена в реестр,- резюмировал парламентарий.

Напомним, Ольга Валеева после победы в конкурсе красоты весной этого года уже оказалась в центре скандала. Ее нестандартная внешность вызвала много негативных откликов и нападок в сторону жюри. Сама девушка говорит, что эпопею с критикой в свою адрес уже пережила и практически забыла об этом.

*Признана экстремистской и запрещена на территории России.

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