11-летний керченский актер и блогер Володя Солодков претендует на «золотую кнопку» YouTube

У Володи Солодкова 1,4 миллиона подписчиков в YouTube. Фото: Вова Солодков/Instagram*/Социальная сеть запрещена в России

11-летний керченский стендап-комик Володя Солодков, который проснулся знаменитым после шоу Максима Галкина* «Лучше Всех» осенью 2021 года, претендует на «золотую кнопку» YouTube. У парня уже 1,4 миллиона подписчиков на популярном видеохостинге. И с каждой неделей их становится все больше. Его комедийные видеоролики в стиле популярного киножурнала «Ералаш» набирают десятки тысяч просмотров, а некоторые уже просмотрели более миллиона человек. Поэтому заявка на получение награды для автора канала вполне логична.

- Да, мы подали заявку на получение «золотой кнопки», но ждем уже больше месяца, - рассказала КП-Крым мама мальчика Елена Солодкова.

Володя Солодков стал известен после шоу "Лучше всех" на Первом канале. Фото: Елена Солодкова/Вконтакте

Сделанная из позолоченной латуни «золотая кнопка» весит чуть более четырех килограммов. Такой наградой видеохостинг поощряет создателей самых популярных аккаунтов, чьи каналы в YouTube достигли отметки в 1 миллион подписчиков. Правда, и этого для получения награды недостаточно. Необходимо соблюдение еще нескольких условий, в частности активно загружать видео, не иметь предупреждений о нарушении правил сообщества в течение года и публиковать оригинальный контент.

На канале Володи авторских роликов порядка 250-ти. Это фрагменты со съемок в популярных телепрограммах, участия в конкурсах, а также юмористические видео, снимать и монтировать которые парню помогает мама. При этом, как ранее призналась «Комсомолке» Елена Солодкова, скетчи у юного актера рождаются буквально на ходу.

- Бывает, едем, он что-то ляпнет, я останавливаюсь и говорю: «Вова, записывай». Потому что многие идеи возникают спонтанно, - рассказывала мама мальчика.

Сам Володя тем временем продолжает играть в местном театре, пишет книгу, успел сняться в кино и активно гастролирует. Кроме этого, парень вместе с мамой принял участие в съемках программы «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Специалисты подарили Елене новый имидж и научили справляться с хейтерами.

*Признан иноагентом в РФ.

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