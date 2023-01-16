Компании ООО РНКБ Страхование впервые присвоен кредитный рейтинг от агентства АКРА

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Рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг компании ООО РКНБ Страхование. По данным агентства, обществу с ограниченной ответственностью присвоен рейтинг А (RU), прогноз «стабильный». Такая оценка от АКРА связана с тем, что в случае необходимости компанию поддержит материнская структура с высоким уровнем кредитоспособности. Кроме того, рейтинговое агентство оценивало собственную кредитоспособность предприятия, умеренно сильный бизнес-профиль и средний финансовый профиль при адекватном качестве управления.

Так, по данным АКРА, по итогам девяти месяцев минувшего года рыночная доля компании была незначительной. Основным конкурентным преимуществом является партнерство с поддерживающим лицом.

Сильная сторона бизнеса Компании, как отмечает рейтинговое агентство, — это высокая операционная эффективность. Эксперты АКРА полагают, что компания может поддерживать эффективность бизнеса на высоком уровне в среднесрочной перспективе. Темпы роста страховой премии ООО РКНБ Страхование ожидаются выше среднерыночных показателей. Кроме того, руководство компании планирует расширять продуктовую линейку и каналы продвижения своих услуг.

По данным АКРА, компания следует консервативной инвестиционной политике, которая установлена органами управления. Кроме того, ООО инвестирует в активы высокого кредитного качества - облигации Минфина России и обязательства поддерживающего лица.

Сильная ликвидность обусловлена высокими оценками коэффициентов ликвидности: на конец сентября коэффициенты краткосрочной и долгосрочной ликвидности компании существенно превышали максимальные пороговые значения.

Также в рейтинговом агентстве оценивают качество управления в компании как адекватное, позитивно также оценены практики корпоративного управления.

Учитывая все эти факторы, кредитный рейтинг страховой компании определен на одну ступень выше, чем рейтинг материнского банка (РНКБ). Подробнее ознакомиться с особенностями формирования рейтинга можно по ссылке.

СПРАВКА «КП»

ООО РКНБ Страхование было открыто в 2021 году. Для клиентов доступны страховые продукты финансовой защиты заемщиков кредитов, а также защита имущества физических и юридических лиц. Кроме того, представлены корпоративные программы защиты имущественных и финансовых интересов бизнеса.

АКРА - рейтинговое агентство, открытое в 2015 году. Компания специализируется на кредитных рейтингах для банков и других финансовых институтов, организаций корпоративного сектора, а также региональных и муниципальных органов власти РФ.

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