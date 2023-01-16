Рейтинг кредитоспособности РНКБ оценен на уровне ruA+

Фото: rncb.ru

Крымский банк РНКБ получил рейтинг кредитоспособности на уровне ruА+. Такую оценку дали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу, как отметили в компании, стабильный.

Таким образом, банк сохранил уровень рейтинга, присвоенный в январе 2022 года.

- Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу, адекватной операционной эффективностью, адекватным качеством активов и портфеля гарантий, комфортной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Существенное позитивное влияние на рейтинг банка оказывает умеренно высокая вероятность оказания финансовой и административной поддержки со стороны собственника и органов власти в случае необходимости, - уточнили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

По рейтингу ruA+ установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Подробнее ознакомиться с особенностями формирования рейтинга можно по ссылке.

Также в компании напомнили, что РНКБ Банк (ПАО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Республике Крым. Он специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, а также обеспечивает финансирование инфраструктурных проектов в Крыму. Открыто 197 подразделений банка на полуострове, а также в Краснодарском Крае, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций, по данным рейтингового агентства, обусловлена тем, что у РНКБ в домашнем регионе значимая клиентская база. И несмотря на нестабильную макроэкономическую среду в прошедшем году, банк увеличил кредитный портфель. По оценкам агентства, доля активов, приходящаяся на связанные с банком стороны, является невысокой.

Кроме того, в «Эксперт РА» отметили, что РНКБ устойчив к рискам. Дальнейший рост масштабов бизнеса возможен также благодаря тому, что банк был докапитализирован в конце декабря на сумму 7,1 миллиарда рублей. Волатильность ключевой ставки, которая наблюдалась в минувшем году, не привела к реализации процентного риска, по расчетам агентства.

Качество корпоративного управления в целом, как отметили в рейтинговом агентстве, соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. «Эксперт РА» отмечает, что банк продолжает участвовать в реализации государственной стратегии развития Крыма, а также финансировать инфраструктурные проекты региона.

Напомним, кредитный рейтинг РНКБ Банк (ПАО) был впервые опубликован 09.11.2015.

Ранее рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг компании ООО РКНБ Страхование. По данным агентства, обществу с ограниченной ответственностью присвоен рейтинг А (RU), прогноз «стабильный». Такая оценка от АКРА связана с тем, что в случае необходимости компанию поддержит материнская структура с высоким уровнем кредитоспособности. Кроме того, рейтинговое агентство оценивало собственную кредитоспособность предприятия, умеренно сильный бизнес-профиль и средний финансовый профиль при адекватном качестве управления.

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