«Куличиный сезон»: в Крыму посчитали птиц, которые не стали улетать на зимовку

Цапля на Керченском полуострове. Фото: Дмитрий Журавлев/Вконтакте

Как известно, даже из Крыма, который все-таки юг, птицы летят на зимовку туда, где теплее. Среди предпочтений пернатых - Индия, Китай, Юго-Восточная Азия. Но иногда стрелки внутреннего компаса оставляют водоплавающих у ближайшего водоема. Зачем долгий перелет, если вода в нем не замерзает, да и местные жители неплохо кормят?

- Из того, что мы увидели, начинает прослеживаться тенденция – «куличиная зима». Стало больше куликов по той причине, что сейчас теплое время, хотя ожидалось, что будет холодно. Вот кулики и остались. Возможно, ненадолго, но остались, - рассказал КП-Крым научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Учет водоплавающих в Крыму ведут второй год подряд. Фото: Дмитрий Журавлев/Вконтакте

Чтобы узнать, какие и сколько водных и околоводных птиц остаются зимовать в Крыму, на полуострове провели своеобразную перепись пернатых. Общероссийскую акцию «Серая шейка- 2023» поддержало крымское отделение Союза охраны птиц России. «В поля», то есть к водоемам, вышли не только орнитологи, но и фотографы-любители. Их задача - пересчитать пернатых и запечатлеть вид на камеру.

- Постарались привлечь как можно больше людей, чтобы они свое свободное время смогли провести еще и с пользой для науки, - отметил Игорь Сикорский.

Присоединиться к акции может каждый. Фото: Юлия Лужанина/Коымское отделение Союза охраны птиц России/Вконтакте

Зимний учет птиц в Крыму проводят второй год подряд. До этого информация о водоплавающих не обновлялась десятилетиями. За это время на полуострове появились новые виды или же вернулись те, кто облетал полуостров «десятой дорогой».

- В первый раз в это время я увидел гаршнеп. Для меня большая радость, что я смог ее сфотографировать. Раньше я видел ее раз в несколько лет, - рассказывает Игорь Сикорский. – Большой крохаль – раньше я видел его на сопряженных территориях в Керченском проливе ближе к Краснодарскому краю. В этот раз я встретил его у нас здесь под Феодосией.

Лебедь на льду. Озеро Кызыл-Яр. Фото: Татьяна Пироженко/Вконтакте

Впрочем, это не значит, что таких водоплавающих раньше в Крыму совсем не было, просто учет не проводился столь серьезно. Буквально за два дня добровольцы насчитали на водоемах и побережье Черного и Азовского морей 33, 6 тысяч особей 52-х видов. Больше всего зафиксировали лысух, крякв и хохлатой чернети.

Лысухи в Крыму. Фото: Татьяна Пироженко/Вконтакте

При этом в этот раз учетом был охвачен в основном равнинный Крым, где в большинстве своем и останавливаются околоводные птицы. Однако, немало водоемов на южнобережье и в горной части полуострова. Но пока там мало учетчиков - людей, готовых пожертвовать выходными ради науки.

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