Каждому добровольцу, который отправится в зону спецоперации, в Крыму будут выплачивать по 200 тысяч рублей

Первых мобилизованных проводили на службу в Крыму в конце сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По 200 тысяч рублей в Крыму будут выплачивать каждому добровольцу, кто пришел в военкомат полуострова с начала объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Все добровольцы, прибывающие в военкоматы Крыма с начала объявления частичной мобилизации (21 сентября), наравне с мобилизованными крымчанами также получат единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей,- написал Аксенов у себя в telegram.

Напомним, ранее в Крыму объявили о финансовой поддержке тех, кто получил повестку и должен отправится на подготовку в рамках частичной мобилизации. Все мобилизованные с 21 сентября, по данным властей, получают на банковскую карточку единовременную выплату в 200 тысяч рублей.

Кроме того, 28 сентября республиканский парламент принял в первом чтении законопроект о предоставлении земельного надела крымчанам, участвующим в специальной военной операции.

Документ предполагает бесплатное предоставление участка земли без торгов и вне очереди тем, кто имел постоянную регистрацию в Крыму по состоянию на 24 февраля. В случае гибели участника СВО, право получить земельный участок перейдёт членам его семьи. Они вправе построить на нем дом или вести подсобное хозяйство.

Помощь в экипировке участников спецоперации от Крыма оказывают местные предприниматели и банки. Они закупают, в частности, необходимое оборудование, приборы ночного видения, дроны, а также теплую одежду.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября.

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