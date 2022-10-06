Вырыла подкоп и сбежала из сарая: в Крыму уже месяц не могут поймать самку дикобраза

Вилка в бегах уже месяц. Фото: скрин из видео/"Сахарная долина"/"Вконтакте"

Под Севастополем уже месяц ловят самку дикобраза по имени Вилка. Животное сбежало с ранчо «Сахарная долина» в начале сентября и за это время преодолело уже 23 километра. Последним населенным пунктом, где видели Вилку, стал винзавод в поселке Любимовка. Перед этим дикобразиха была замечена в Инкермане и Каче.

Но поймать колючего «ежа» не удается. Вилка перемещается настолько быстро, что настичь ее не могут даже на автомобиле. Пока сотрудники ранчо домчат по указанным очевидцами координатам, ее и след простыл.

Вилка сбежала с ранчо в поселке Сахарная Головка вместе с другом Ножиком - дикобразы перегрызли прутья вольера и дали деру. Правда Ножик вернулся домой на следующий же день - свобода и вольные хлеба не прельстили молодого дикобраза. А вот его подруге, похоже, приключения пришлись по душе.

- Мы ищем ее уже почти месяц. Одна девушка в районе Качи загнала все-таки ее в небольшой сарайчик. Решила там оставить до утра, а потом позвонить нам. Но ночью Вилка вырыла подкоп и снова сбежала. То есть мало того, что дикобразы быстро бегают, они еще и отлично роют подкопы. Причем роют, не отвлекаясь ни на что. Ими движет очень мощная сила, то есть инстинкт взял свое,- рассказала КП-Крым администратор ранчо Татьяна Святкина-Жежерун.

Главное, дикобраза не пугать, отмечает девушка. Приманить Вилку можно яблочком, сухариком или кусочком хлеба. Она привыкла к людям и идет на контакт. А вот ловить руками, как пытаются делать многие, не стоит. Желательно набросить на нее рыболовную сеть или хотя бы одеяло.

- Надеемся, что она найдется. Тем более, что скоро холода. Но, думаю, она найдет где спрятаться, ведь иголки у нее складываются, - отмечает Татьяна.

В то же время на ранчо полагают, что дикобраза все же мог кто-то поймать и уже держит в качестве домашнего питомца. Об этом говорит тот факт, что след Вилки в Любимовке резко обрывается и сообщения от местных жителей перестают поступать. Специалисты предупреждают, что с такими питомцами, как и с шустрыми енотами, все же лучше не связываться – хлопот не оберешься.

Малыш Ножик тем временем живет с кроликом. Ушастого подселили к нему в вольер, чтобы не скучал по Вилке.

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