Перед новогодними праздниками крымчане и севастопольцы потратили миллиард рублей за день в платежных терминалах РНКБ

Фото: Архив "КП"

Наряду с дистанционными платежами крымчане используют и платежные терминалы. Как сообщили в банке РНКБ, с 25 декабря 2022-го года по 9 января 2023-го жители Крыма и Севастополя потратили в сети платежных терминалов около 9,9 миллиарда рублей. Это на 15% выше, чем за тот же период 2021-2022.

По данным РНКБ, крымчане совершили на 23% больше транзакций – более 16,6 миллиона (это около 720 транзакций в минуту. 93% операций клиенты банка совершили, используя бесконтактные карты.

Больше всего платежей в терминалах с помощью карт было совершено 30 декабря минувшего года. Так, в предпоследний день уходящего года было зафиксировано 1,6 миллиона транзакций на сумму около 1,2 миллиарда рублей. Это 1077 платежей в минуту (или же 18 платежей в секунду).

В последнюю неделю уходящего 2022го года и до 9 января 2023-го чаще всего по безналу пользователи карт РНКБ рассчитывались в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе, на АЗС, а еще в магазинах одежды и обуви.

Кроме того, в банке предположили, что в качестве новогодних подарков для себя и близких жители полуострова выбирали поездки в отели, также они покупали электронные гаджеты, бытовую технику, мебель и парфюмерию. Кроме того, перед новогодними праздниками крымчане активно покупали строительные материалы и вкладывали средства на оздоровление. В целом за две недели владельцы карт РНКБ потратили 5 миллиардов рублей и совершили 2 миллиона платежных операций.

– Каждый год количество безналичных платежей в Крыму увеличивается, в том числе и благодаря тому, что в большинстве торговых точек в регионе установлены наши платежные терминалы, – говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Сегодня их насчитывается около 43 тысяч, прирост сети платежных терминалов за год составил 12%.

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