«Приход крупного игрока:» в Крыму в 2023 году начнет работать Сбербанк

Офисы банка откроются в республике уже в первом полугодии Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Крыму начнет работать Сбербанк. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, один из крупнейших российских банков сообщил о своем намерении зайти на полуостров.

Первые офисы Сбербанка откроются в Крыму в течение полугода, а банкоматы заработают уже в 2023 году. Как подчеркнул глава республики, с 2014 года было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.

- Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы, - отметил Сергей Аксенов.

Кроме того, Сбербанк начнет работать и в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в офис банка появится в городе-герое в первом полугодии 2023 года.

Напомним, Сбербанк, как и остальные крупные российские банки, не мог работать в Крыму из-за западных санкций. Однако после начала спецоперации, когда страны Запада и так ввели подобные «ограничения», крупные российские компании могут появляться на территории республики.

Стоит отметить, что в Крыму работают местные банки. Самый крупный из них - РНКБ. Его отделения и банкоматы можно отыскать в любых уголках полуострова. Также в числе работающих на территории полуострова банков «Банк «Россия», «Генбанк», Черноморский банк реконструкции и развития и Севастопольский морской банк.