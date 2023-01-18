Усиление конкуренции и снижение ставок по кредитам: что изменится с приходом в Крым «Сбербанка»

Первые отделения Сбербанка в Крыму откроются уже в первом полугодии 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приход «Сбербанка» в Крым, которого на полуострове ждали с 2014 года, даст новый толчок развитию экономики и позволит в целом улучшить финансовую ситуацию в республике. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ Виталий Дятел. По его мнению, после захода «Сбера» в Крыму можно ожидать снижения ставок по кредитам на фоне ужесточения конкуренции.

- Если мы посмотрим на рынок банковского кредитования, то увидим, что в Крыму процентные ставки выше, чем в материковой части страны. Заход крупных игроков ужесточает конкуренцию и двигает банки к снижению ставок. А низкие ставки - это повышение привлекательности заемных средств для бизнеса, соответственно больше возможностей для строительства, развития различных отраслей экономики, в том числе курортной, сельскохозяйственной, перерабатывающей, - сказал Виталий Дятел КП-Крым.

А вот ставки по вкладам для населения, по мнению экономиста, вряд ли изменятся. Они и сейчас особо не отличаются в Крыму и на материке.

- Сказать о том, что они существенно вырастут, я не могу. Скорее всего будет доступ к дополнительным бонусам. «Сбербанк» - это же не только сам банк, а целая экосистема разных сервисов: и системы страхования, и системы доставок еды, товаров. Безусловно, весь этот цифровой пакет услуг зайдет и в Крым, - отметил экономист.

Решение руководства «Сбербанка» о начале работы в Крыму именно в 2023-м, по мнению эксперта, вероятно продиктовано сложностями на внешних рынках. Ужесточение санкций, уход активов из-за границы заставляет искать новые источники для развития.

- Видимо, выгоды от работы в Крыму превышают те выгоды, которые, возможно, имел «Сбербанк», работая с иностранными партнерами.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 18 января, что уже в 2023 году в республике начнет работать «Сбербанк». Его первые офисы откроются уже в первом полугодии.

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