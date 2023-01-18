В Керчи река покрылась странной пеной: эколог объяснил, что это

По всей вероятности, произошел слив загрязняющих веществ в реку. Фото: скриншот из видео Светлана Алесова/Вконтакте

Керченская речка Мелек-Чесме, которая год назад не справилась с потоком воды во время наводнения и вышла из берегов, покрылась маслянистыми пятнами и пеной неизвестного происхождения. Видео загрязнения местные жители публикуют в социальных сетях.

- Не похоже это на нефтепродукты, пленка не радужная. И со стороны моря вода чистая, свалить на море не получится. Это течет с рынка. Кто бы нефть там сливал? Это торгаши что-то моют химией.

- Это масло, причем не в малых количествах, аж эмульсия получилась! Кто-то выше по течению сливает.

- Больше недели эта плёнка на воде...И запах характерный,- пишут пользователи.

В Министерстве экологии и природных ресурсов республики КП-Крым сообщили, что в курсе ситуации. Правда, на место инспекторы не выезжали - это не в компетенции ведомства. Поэтому информацию, озвученную в соцсетях, передали в Росприроднадзор.

«Комсомолка» тем временем попыталась самостоятельно выяснить, какого рода отходы могли слить в протекающую в центре Керчи речку. За помощью мы обратились к экологу из Крымского федерального университета Григорию Прокопову. По характеру загрязнения специалист определил, что вероятнее всего в реку действительно попали моющие средства.

- Это не морская пена, и на бактериальную не похоже. Так бывает, когда воду сбрасывают с автомойки. Моющие, ПАВ (химическое соединение, которое является основным действующим компонентом моющих средств- прим. Ред),- отметил эколог.

Однако, чтобы определить наверняка, что за вещество стало причиной загрязнения некогда полноводной реки, необходимо взятие проб и проведение анализа.

Отметим, что это не единичный случай выбросов в реку Мелек-Чесме. Кроме канализационных стоков, которые сливают в водный объект (о чем свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях), сюда попадает немалое количество мусора с расположенного рядом рынка.

Сама речка долгое время оставалась неухоженной – она поросла камышом и кустарником, в результате чего летом 2021 года не справилась с потоком воды во время обильных дождей и стала причиной затопления центра города. После ЧП и выделения средств, реку очистили от мусора и зарослей.

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