«Большие мечты маленькой девочки с ракеткой»: крымская теннисистка, переехавшая ради учебы в США, стала известным тренером

Любовь к теннису подарила Виктории гораздо больше возможностей, чем она могла себе представить. Фото: личный архив Виктории Романовской

Теннис, пожалуй, один из самых известных видов спорта в мире. Имена Марии Шараповой и Серены Уильямс знают даже те, кто далек от мира ракеток и мячей. Обычно люди представляют себе теннисистов исключительно в качестве участников турниров Большого Шлема, но на деле занятия таким видом спорта дарят гораздо больше возможностей.

В Крыму теннис последнее время не особо популярен, но среди жителей полуострова тоже есть выдающиеся спортсмены. Одной из таких по праву можно назвать уроженку Симферополя Викторию Романовскую, которая не расстается с ракеткой большую часть жизни.

«Комсомолка» рассказывает удивительную историю девушки, которая ради любви к теннису переехала на другой конец земного шара.

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА С БОЛЬШОЙ РАКЕТКОЙ

Крымчанка Виктория Романовская шла к своей мечте с детства. В теннис она начала играть в 8 лет. С ракеткой, которая на тот момент была больше, чем сама девочка, она часами тренировалась в Гагаринском парке Симферополя. Любовь к этому спорту ей привил папа - позже он и стал заниматься развитием успехов Виктории в теннисе.

В теннис Виктория начала играть в 8 лет. Фото: личный архив Виктории Романовской

Как «Комсомолке» рассказала сама Виктория, Крым всегда был выигрышным регионом для занятий спортом.

- Летом на кортах Крыма почти каждую неделю проводили турниры регионального масштаба, а также чемпионаты страны. Сюда приезжали игроки из разных стран и тренеры с мировым именем. Это в какой-то степени и стало причиной любви не только к теннису, но и к соревнованиям, - говорит Виктория.

ПЕРЕЕЗД В АМЕРИКУ

Свой первый турнир по теннису Виктория выиграла уже в 10 лет. Спустя время она стала многократным призером и победителем национальных и региональных турниров в одиночке и паре, а также получила статус кандидата в мастера спорта. В Крыму девушка даже была членом сборной по теннису и представляла страну на международных соревнованиях.

Свой первый турнир по теннису крымчанка выиграла уже в 10 лет. Фото: личный архив Виктории Романовской

Уже в старших классах девушка каждый месяц ездила на международные турниры. Совмещать учебу с большим спортом было тяжело - делать домашние задания приходилось буквально «на коленке» в поездах и самолетах. Виктория точно знала - ее жизнь должна быть неразрывно связана с теннисом. Поэтому когда девушке исполнилось 17 лет, родители решили отправить дочь на обучение в США.

- Университетский спорт в США - единственная система, которая сочетает в себе спорт и соревнования с учебой в университете, а благодаря спортивной стипендии ты можешь получить одно из лучших образований в мире бесплатно, - рассказывает Виктория.

В 18 лет, после долгих поисков и изучения всех возможностей, которые может предоставить такая стипендия, Виктория подписала контракт с университетом Texas A&M University - Kingsville в штате Техас. Это было началом самого запоминающегося этапа в ее теннисной карьере - College tennis.

Вместе с командой университета Виктория объездила много штатов и городов Америки. Фото: личный архив Виктории Романовской

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПОБЕДЫ И НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Вместе с командой университета Виктория объездила много штатов и городов Америки, играя против других университетов за звание лучших учебных заведений и команд в своем спортивном дивизионе. В своей команде девушка была капитаном и была неоднократно отмечена в качестве лучшей спортсменки. Каждый год университетской карьеры Викторию награждали престижным званием All-LSC honorable mention doubles and singles.

После окончания университета Виктория получила степень бакалавра по специальности Business Finance, а также огромный спортивный опыт. Однако главной университетской наградой для девушки стали университетские друзья, с которыми она была не разлей вода все четыре года учебы, и с которыми близка до сих пор.

СТАЛА ТРЕНЕРОМ

Виктория признается, что после карьеры в теннисе во время учебы ей было тяжело отказаться от соревнований - драйв победы затягивает. Крымчанка переехала в штат Джорджия и стала помощником тренера небольшого частного университета Agnes Scott College в городе Декейтер.

Виктория снова совмещала учебу с работой - получала степень магистра в Georgia State University, а также помогала своим подопечным выйти на новый уровень игры. Команде девушки удалось выйти на новый уровень и привлечь перспективных теннисистов.

Последние два с половиной года Виктория Романовская работает главным тренером в самой большой спортивной академии Джорджии Universal Tennis Academy и учит теннису детишек разных возрастов, а также ездит с лучшими игроками на соревнования.

- Работа тренером подарила возможность чувствовать себя частью процесса и неотъемлемой причиной побед, - говорит Виктория Романовская, - Сейчас я один из главных тренеров на своей локации и директор групп дошкольного возраста.

Теннис - достаточно тяжелый и энергозатратный спорт. Фото: личный архив Виктории Романовской

Виктория признается - детская любовь к теннису подарила ей гораздо больше возможностей, чем она могла себе представить.

- Маленькие мечты девочки с ракеткой могут привести к невероятной жизни среди путешествий и побед, - заключает крымчанка.