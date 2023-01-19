В Крыму оценили возможность прилета из Украины американских ракет

Американцы допускают удары по территории полуострова Фото: REUTERS

Если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. Такое мнение в разговоре с КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее американские СМИ писали со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена о том, что Вашинтон обсуждает необходимость поставок вооружений Киеву, которые помогут нанести удар по российскому Крыму. При этом в правящих кругах Америки понимают, что это приведет к эскалации конфликта. Но большим плюсом, по мнению американцев, станет «укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах».

- Очень часто в публикациях можно увидеть, что Россия не готова реализовывать угрозы для других стран - той же Польши и Румынии. Поэтому в США решили, что можно поднять ставки и пойти на эскалацию, ведь в конфликте гибнут граждане Украины, а не Америки. Правящие круги США считают, что ситуация практически беспроигрышная, - комментирует заявление американцев крымский политолог.

По мнению Владимира Джараллы, Вашингтон действительно может прислать необходимое вооружение Украине.

- Удары по Крыму вполне возможны. Украина может применить оружие. Официальному Киеву, как мы видим, уже все равно, что будет с этой страной. А вот американцы всегда действуют по принципу наглости. Они способны корректировать поведение, только когда получают жесткий отпор, - выразил свое мнение Владимир Джаралла.

Политолог также отметил, что решение в данной ситуации может быть только одно - активное наступление на Украину.

- Оборона изматывает противника, а победа всегда достигается наступлением. К сожалению, это ведет к жертвам. Поэтому только ликвидация террористического образования на Украине может раз и навсегда устранить угрозу для национальной безопасности, - заключил эксперт.

Отметим, что на возможную поставку новых вооружений на Украину уже отреагировал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия уничтожит все оружие, которое Киев получает от Запада. Американцы же неоднократно заявляли, что предоставляют Украине право самостоятельно принимать решение о том, как использовать полученное оружие.

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