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Общество19 января 2023 11:33

В Крыму оценили возможность прилета из Украины американских ракет

По мнению политолога, США может снабдить соседнюю страну опасным оружием
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Американцы допускают удары по территории полуострова

Американцы допускают удары по территории полуострова

Фото: REUTERS

Если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Украина может его применить. Такое мнение в разговоре с КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее американские СМИ писали со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена о том, что Вашинтон обсуждает необходимость поставок вооружений Киеву, которые помогут нанести удар по российскому Крыму. При этом в правящих кругах Америки понимают, что это приведет к эскалации конфликта. Но большим плюсом, по мнению американцев, станет «укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах».

- Очень часто в публикациях можно увидеть, что Россия не готова реализовывать угрозы для других стран - той же Польши и Румынии. Поэтому в США решили, что можно поднять ставки и пойти на эскалацию, ведь в конфликте гибнут граждане Украины, а не Америки. Правящие круги США считают, что ситуация практически беспроигрышная, - комментирует заявление американцев крымский политолог.

По мнению Владимира Джараллы, Вашингтон действительно может прислать необходимое вооружение Украине.

- Удары по Крыму вполне возможны. Украина может применить оружие. Официальному Киеву, как мы видим, уже все равно, что будет с этой страной. А вот американцы всегда действуют по принципу наглости. Они способны корректировать поведение, только когда получают жесткий отпор, - выразил свое мнение Владимир Джаралла.

Политолог также отметил, что решение в данной ситуации может быть только одно - активное наступление на Украину.

- Оборона изматывает противника, а победа всегда достигается наступлением. К сожалению, это ведет к жертвам. Поэтому только ликвидация террористического образования на Украине может раз и навсегда устранить угрозу для национальной безопасности, - заключил эксперт.

Отметим, что на возможную поставку новых вооружений на Украину уже отреагировал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия уничтожит все оружие, которое Киев получает от Запада. Американцы же неоднократно заявляли, что предоставляют Украине право самостоятельно принимать решение о том, как использовать полученное оружие.

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