Суд решил передать годовалую крымчанку отцу, судимому за наркотики: из приемной семьи ее могут забрать в ближайшие дни

Малышку забрали из детдома, когда ей было всего два месяца. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

В судьбе годовалой малышки, которая 11-месяцев прожила с приемными родителями, не чающими в ней души, случился важный поворот. Киевский районный суд Симферополя назвал законным решение администрации города, которая признала биологическим отцом девочки ранее судимого за наркотики 39-летнего Романа Р. и постановила передать ему ребенка.

Для тех, кто не как мы пристально следил за судьбой юной крымчанки, вкратце напомним ее историю.

Судьба почти сразу показала девочке, что может быть злодейкой. Мама малышки умерла спустя полтора месяца после рождения дочери. Это произошло 13 декабря 2021 года. В графе об отце в свидетельстве о рождении стоял прочерк. Из родственников никто не объявился, в итоге никому не нужный ребенок оказался в детском доме. А через месяц - в январе 2022-го - ее забрали в приемную семью.

ПОЛТОРА ГОДА СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ НА ОПЕКУНСТВО

Счастливыми родителями стали 32-летняя Юлия и 35-летний Юрий Никулины, которые стояли в очереди на опекунство полтора года.

- Мы давно хотели ребенка. Так получилось, что своих детей у нас нет. Мы с мужем долго решались на приемного ребенка, нужно было внутренне быть к этому полностью готовыми, - делилась с «КП»-Крым Юлия Никулина.

Когда семья впервые увидела милую кроху с зелеными глазами, их сердце дрогнуло. Будущих родителей не испугало даже то, что у малышки были подозрения на хроническую инфекцию. К счастью, позже диагноз не подтвердился.

18 января 2022-го года Юлия официально стала опекуном малышки. На тот момент девочке было всего два с половиной месяца. Юлия и Юрий решили назвать приемную дочь Лизой, у девочки началась новая жизнь.

Приемные родители окружили малышку теплотой и заботой. В этом лично могла убедиться корреспондент «Комсомолки», побывавшая в 2-комнатной квартире супругов. Там девочке выделили отдельную комнату с игрушками. Заработка Юрия Никулина, работающего технологом, хватает на то, чтобы его супруга могла не работать и полностью посвятить себя воспитанию Лизы.

Девочка живет с приемными родителями уже скоро как год, она очень любознательна и дружит с котом. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ

29 апреля прошлого года суд удовлетворил иск о признании семьи Никулиных законными родителями Лизы. Но радость пары длилась недолго. Оказалось, что о своих правах на ребенка заявил «свалившийся с потолка» биологический отец Лизы. И опека встала на его сторону.

Департамент по делам семьи администрации Симферополя признал 39-летнего Романа Р. отцом ребенка. Причем обошлось без теста ДНК: оказалось, что в данном случае это не обязательно. Достаточно было слов соседей, которые подтвердили, что мужчина жил в гражданском браке с биологической мамой Лизы, и справок из поликлиники, в которых зафиксировано, что именно он сдавал кровь как отец малышки, когда нужны были кое-какие анализы. Этого по закону достаточно.

- Закон прописан так, что, если родная мама у ребенка есть, то отец, чтобы подтвердить отцовство, должен сдать анализ ДНК. Но, если мамы нет, ему достаточно привести свидетелей, которые подтвердят, что он отец. Получается нестыковка. - пояснила «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Юлия проводит все свободное время с приемной дочкой Фото: Ирина ГЕРЦ

«ДОЧЬ ПОМНИТ МЕНЯ НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ»

Роман живет в частном доме на окраине Симферополя. На первом этаже - санузел, кухня и довольно просторная комната. Здесь мужчина и собирается жить с малышкой. Второй этаж планирует сдавать в аренду. Все бы ничего, только в доме ощущается стойкий запах перегара. Его почувствовал как корреспондент «Комсомолки», так и представитель опеки, посетивший мужчину, чтобы выяснить, в каких условиях предстоит проживать ребенку. Позже из опеки на имя Юлии Никулиной придет письмо, в котором подтверждается присутствие в доме строительного мусора, запаха алкоголя и табака.

Мужчина не скрывает, что «употребляет». Мол, все потому, что живет один. И обещает измениться, как только в доме появится ребенок. На вопрос, где пропадал все это время, объясняет, что ему не давали видеться с дочерью - не пускали в детдом из-за отсутствия документально подтвержденного родства. А вот о том, как допустил, что дочку отправили в приют, предпочитает не распространяться.

При этом уверяет, что как только узнал телефон опекунов, начал добиваться встреч с ребенком, но его игнорировали и якобы даже предлагали деньги, чтобы он отказался от прав на дочь. Кстати девочку он называет Настенькой. Это имя и записано и в свидетельстве о рождении ребенка. Сменить его опекуны не успели, хоть и подготовили необходимые документы.

Постоянного заработка у мужчины нет. По словам соседей, добротный дом достался ему от отца, занимающегося строительством. Да и сам Роман подрабатывает с ним на стройке, хотя по профессии сварщик.

Хотя опека и постановила передать Роману дочку, забирать ее он не спешил и лишь однажды пришел на прогулку с девочкой. Тогда вместе с Юлией они гуляли в парке.

Дочка его узнала, утверждал Роман в беседе с «Комсомолкой».

- Она меня помнит на подсознательном уровне. Она [Юлия Никулина], сама говорит, что с чужими людьми Настя обычно плачет. А тут я ей пальчик в руку даю, она меня обнимает. Она чувствует, что я ее отец, - заявлял мужчина.

Правда, после этого Роман виделся с ребенком лишь в суде. Он утверждал, что приемные родители не давали ему видеться с дочерью. Но Никулины, в свою очередь, уверяли, что встречам не препятствовали. Наоборот были только «за», опасаясь, что суд не примет их сторону. В этом случае переезд к новому отцу, которого малышка видела лишь однажды, стал бы для нее очень болезненным.

Сейчас Роман перестал отвечать на звонки. Фото: Евгений СТОЯНОВ

БЫЛ СУДИМ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТЕЙ?

Тем временем Никулины продолжали отстаивать свое право на ребенка.

Они обратились в прокуратуру, чтобы ведомство провело проверку и инициировало ограничение Романа в родительских правах. Ведь его тяга к алкоголю и сомнительное прошлое (а мужчина шесть лет состоял на учете как наркозависимый) могут поставить под угрозу жизнь и здоровье девочки. Однако ведомство не нашло оснований для вмешательства.

Все дело в том, что согласно 73 статье Семейного кодекса РФ, ограничить родителей в правах можно лишь в том случае, если ребенку небезопасно оставаться с ними, например, из-за психического расстройства.

При этом в истории появились и новые подробности. Проверить судимости мужчины рекомендовали в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ (документ об этом есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.), где также следят за ситуацией. Как оказалось, у Романа за плечами не только дело о наркотиках, но и непогашенная судимость по статье об эксплуатации детей. Сам он информацию об этом категорически опровергает, подтверждая лишь «уголовку» за наркотические вещества.

- Такого у меня не было на тысячу процентов! Это их [Никулиных] адвокат что-то выдумал. Я им сказал, делайте запрос и что хотите, приносите документы, у меня такого не было. За наркотики было, а за детей я в первый раз от них услышал, - сказал Роман «КП»-Крым.

В этой кроватке спит девочка Фото: Ирина ГЕРЦ

«НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО РЕШЕНИЕ БУДЕТ В НАШУ ПОЛЬЗУ»

Накануне Киевский райсуд крымской столицы отказал семье в удовлетворении иска, в котором чета оспаривала постановление об отцовстве Романа. Восстановить опекунство через суд им также не удалось.

- Конечно, я понимала, что решение может быть любое. Но очень надеялась, что оно будет в нашу пользу. Но получилось то, что получилось. Мы боролись, но пока так…, - рассказала «КП»-Крым Юлия Никулина.

«ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ!»

Документы из суда семья получит на руки 25 января. На обжалование решения суда у них есть месяц.

- Конечно, это не конец! Конец будет тогда, когда я юридически стану мамой своей малышки, - эмоционально отвечает Юлия на вопрос о том, будет ли она оспаривать решение Киевского районного суда Симферополя.

Узнать мнение отца девочки пока не удалось. Его телефон заблокирован. Не могут ему дозвониться и опекуны.

Как рассказала Юлия Никулина, во время оглашения вердикта судьей по лицу Романа было сложно определить, рад он такому исходу или нет. В эмоциях он был сдержан.

Поскольку Роман пока не выходит на связь, Лиза продолжает оставаться вместе с Юлией и Юрием. Но в ближайшие дни для малышки все может измениться.

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