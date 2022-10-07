В Симферополе, Севастополе и Краснодаре пройдут бесплатные занятия спортом в рамках проекта «Энергия Юга»

Фото: rncb.ru

Крупнейший крымский банк РНКБ продолжает реализацию масштабного социально-образовательного проекта «Энергия Юга». Во время Программы здорового образа жизни пройдут бесплатные занятия по направлениям спорт, здоровье, экология и творчество.

С 8 по 30 октября пройдут желающие смогут посетить офлайн-мероприятия в трех городах или подключиться онлайн из любой точки России. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте pro.rncb.ru. Занятия и активности будут проходить в крытых павильонах: в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина в Симферополе, в парке Победы в Севастополе и в парке «Солнечный остров» в Краснодаре.

Кроме того, для всех желающих пройдут интерактивные лектории, направленные на развитие и популяризацию занятий спортом, а также на темы здорового образа жизни. Также в рамках проекта будут проведены познавательные онлайн-викторины.

По окончании проекта три самых активных участника в каждом из городов получат ценные подарки. Также призы получат посетившие больше всего спортивных занятий. Остальные участники программы могут заработать баллы и обменять их на полезные призы.

- Главной целью проекта «Энергия Юга» является продвижение здорового образа жизни. Благодаря такому проекту все желающие могут приобрести новые полезные привычки, укрепить и усилить жизненную энергию, - говорит начальник Управления продаж и обслуживания РНКБ Александр Козинкин.

КСТАТИ

Программа здорового образа жизни «Энергия Юга» - часть масштабного социально-образовательного проекта, которую банк запустил осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Расписание занятий опубликовано на сайте pro.rncb.ru. Ранее с 17 по 30 сентября в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского проходили мастер-классы со звездами классической музыки в рамках проекта «Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой. Зрителями на творческих музыкальных вечерах стали около 2 тысяч человек.