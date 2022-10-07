Трое крымчан пойдут под суд за организацию подпольного казино: ущерб составил четыре миллиона рублей

Расследование дела завершено, материалы переданы в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанут трое жителей Крыма, заработавших на организации азартных игр четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Следствием установлено, что с июня 2020 года по апрель 2021 года обвиняемые осуществляли незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования на территории города Алушты, получив совокупный доход в сумме более четырех миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Нарушители были задержаны сотрудниками ФСБ. Как и положено, были проведены обыски в помещениях, где проводились азартные игры, изъято оборудование. В ходе расследования была собрана достаточная база улик, подтверждающая виновность обвиняемых. Дело передано в суд.

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