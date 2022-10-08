Загорелись семь топливных цистерн: губернатор Севастополя рассказал подробности ЧП на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту. Фото: архив КП

На Крымском мосту взорвали автомобиль, что привело к возгоранию нескольких железнодорожных цистерн с топливом. Появилось видео взрыва, который был совершен преднамеренно.

- Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста, - сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился подробностями инцидента:

- Произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Руководитель города федерального значения попросил сохранять спокойствие и подчеркнул, что в регионе бензина, дизтоплива и продуктов питания запасено больше, чем на месяц – хватит на 40 дней.

Нужно отметить, что арочная часть Крымского моста не пострадала. Власти обещают, что все нанесенные диверсией повреждения будут оперативно устранены. Мост приведут в порядок как можно быстрее.

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