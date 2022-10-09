Паромная переправа в Керчи перевезла первых пассажиров с 2020 года: как это было

Застрявших в Крыму пассажиров через Керченский пролив отправили на катере Фото: Юлия МАРКИНА

Керченская паромная переправа, полностью остановленная из-за отсутствия спроса в сентябре 2020 года, снова возобновила свою работу. После ЧП на Крымском мосту на линию вышли паромы, «законсервированные» три года назад в порту «Крым», и небольшие катера, прибывшие из порта «Кавказ». Один из них и забрал пассажиров, которые добирались до переправы своим ходом и с утра до позднего вечера ожидали возможности пересечь Керченский пролив.

- В принципе я был готов к этому, все нормально. Мне на работу в Краснодар, - рассказывает один из первых пассажиров по имени Дмитрий.

Вместимость катера в среднем двести человек. На борт люди проходят небольшими группами. Кто с рюкзаками, кто с чемоданами. Одним завтра на работу, другие едут домой.

Дожидаться судна пассажирам пришлось в пункте временного размещения, который развернули здесь же, на переправе. Горячее питание, вода, туалет и с десяток кроватей, на которых можно вздремнуть. Часть пассажиров бесплатно разместили в гостиницах, сообщил первый зам главы администрации Керчи Олег Шевченко.

- Тех, кто приехал на переправу на собственном транспорте, мы с периодичностью раз в час отправляем в сторону моста. Легковушки с маленькими детьми, инвалидами, теми, кто нуждается в помощи и у кого срочный вылет и самолет, отправляем первыми. Все остальные идут в общей очереди,- подчеркнул Шевченко.

Пункт обогрева на паромной переправе в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Об открытии Крымского моста для легковых автомобилей стало известно ближе к вечеру. Из-за углубленных досмотров вереница из машин растянулась на несколько километров.

А вот фуры и «Газели» на мост пока не пускают. Для них с 9 октября запускают отдельную грузовую линию из Морского рыбного порта Керчи.

- В первую очередь организовано движение автомобилей вместимостью до 3,5 тонн, то есть «Газелей». В настоящее время из порта Ейск в рыбный порт Керчь движется один большой паром, который может вместить на борту порядка 30 дальномеров или порядка 120 единиц легковых автомобилей, и до 400 человек. Таких паромов у нас планируется порядка двух запусков, - говорит временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Паром "Ейск" будет возить грузовые автомобили. Фото: Юлия МАРКИНА

Кроме судна «Лаврентий» из Ейска, малотоннажный транспорт также будет перевозить грузовой паром «Керченский-2». Его проверка перед рейсом полностью завершена, заверил директор рыбного порта Юрий Черненко. Параллельно проверяется готовность к работе парома «Мария».

- Эти паромы могут ходить при скорости ветра до 15 м/с . Сегодня днем погода не давала нам возможности поработать, даже, если бы все было готово. По прогнозу, ночью еще сохраняется штормовое предупреждение, и завтра до обеда. Но, возможно, что порывы ветра стихнут, и погода даст нам работать,- отмечает Черненко.

Перед погрузкой на паром машины проходят досмотр. Фото: Юлия МАРКИНА

Все паромы, находившиеся на консервации, удалось запустить практически за считанные часы.Технику на работоспособность проверили специалисты и контролирующие органы. Первыми после досмотра на борт взяли «малотоннажки» с керченской переправы.

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