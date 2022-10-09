Паромная переправа и сухопутные поставки: как полуостров справлялся с ЧП на Крымском мосту

Восстанавливали работу паромов ускоренными темпами Фото: Юлия МАРКИНА

О ЧП на Крымском мосту стало известно рано утром 8 октября. Часы показывали 6:05, когда над Керчью прозвучал мощный хлопок. После этого со стороны транспортного перехода повалил густой черный дым. Местные телеграмм-каналы запестрили сообщениями о треснувших стеклах в ближайших к транспортному переходу домах (позже власти пообещают восстановить их за счет бюджета) и видеокадрами пожара за арками моста.

По информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Фото: соцсети

КАК СИЛЬНО ПОСТРАДАЛ МОСТ

Первым информацию о возгорании подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. Он сообщил, что на одном из участков моста горит цистерна с топливом и идет тушение пожара.

Движение по транспортному переходу временно закрыли. На тот момент информации о погибших еще не было.

Вскоре информацию о ЧП подтвердил Национальный антитеррористический комитет, ведомство дало уже больше деталей. В НАК сообщили, что произошел взрыв грузовика. Из-за этого загорелись семь цистерн с топливом на проезжавшем мимо поезде.

После взрыва обрушилось два автомобильных пролета моста. К счастью, судоходные арки, являющиеся самой сложной частью моста, не пострадали.

- В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом, - дополнил картину произошедшего глава Республики Крым Сергей Аксенов.

К сожалению, не обошлось без жертв. В СК России рассказали, что в результате ЧП погибли три человека, это пассажиры, ехавшие в легковушке рядом с грузовиком в момент взрыва.

Для того, чтобы растянуть горящий состав были срочно отправлены локомотивы из Тамани и Керчи.

На мосту сгорели семь цистерн с топливом. Фото: соцсети

ЭКСТРЕННЫЙ ЗАПУСК ПЕРЕПРАВЫ

Сразу после ЧП власти Крыма приняли очень важное решение – о запуске Керченской паромной переправы, которая окончательно перестала осуществлять перевозки осенью 2020 года – сказалось падение спроса из-за запуска Крымского моста.

Восстановить законсервированные паромы удалось буквально за считанные часы. Работники Керченского порта провели их обслуживание и подготовили к работе.

- Паромы были в глубокой консервации три года. Простые керченские мужики, просто взяли и сделали. В обычное время на это потребовался бы минимум месяц, - отметил советник главы республики.

как только стало известно о возобновлении работы переправы, сюда ринулись пассажиры отмененных автобусов и легковушки Фото: Юлия МАРКИНА

Узнав об открытии паромной переправы, поток машин и пассажиры отмененных междугородних автобусных рейсов, ринулись туда. Очередь из автомобилей в порт «Крым» как и много лет назад растянулась не на один километр. Легковушки после досмотра отправляли в накопитель ждать парома, большегрузы сразу ехали в отстойник в бывший аэропорт Керчи. Там для водителей грузовиков волонтеры организовали полевую кухню.

На призыв главы Крыма Сергея Аксенова продлить время размещения гостей на один день из-за невозможности выехать с полуострова откликнулись местные отели и санатории. Часть туристов, которые своим ходом добирались до переправы, разместили в гостиницах в Керчи и пункте обогрева на переправе. Там обустроили места для отдыха, организовали горячее питание и туалет. Все расходы на размещение взял на себя республиканский бюджет.

Пункт обогрева для пассажиров на паромной переправе в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

Немалый вклад в помощь людям, ожидающим очереди на переправе, внесли волонтеры.

- В штаб вошли волонтеры регионального Всероссийского студенческого корпуса спасателей, добровольцы «МыВместе», а также активисты «Молодой гвардии» Керчи. Ребята, всего их было 59 человек, работали посменно. Они обустраивали временные пункты обогрева и размещения, развернули полевую кухню, оказывали людям медицинскую помощь, - рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

Работу молодежи координировали МЧС и администрация Керчи.

Накопитель на переправе был заполнен автомобилями Фото: Юлия МАРКИНА

ОЧЕРЕДИ НА ЗАПРАВКАХ И В МАГАЗИНАХ

Одновременно с появлением информации о происшествии на мосту, которое по данным СК случилось из-за подрыва грузовика, ехавшего из Краснодарского края, жители полуострова, запаниковав, стали выстраиваться в очереди на заправках. Причем такая картина наблюдалась по всему Крыму и Севастополю. Отмечая повышенный спрос на продукты питания власти Севастополя даже решили ограничить отпуск товаров бакалейной группы и запретить продажу бензина в канистры. Однако спустя некоторое время все ограничения были сняты, и ажиотаж на полуострове быстро спал.

- Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает. Логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, что у нас есть сухопутный коридор через новые субъекты Российской Федерации и такие варианты уже обсуждались. Ситуация рабочая, неприятная, но не смертельная, - успокоил крымчан глава республики Сергей Аксенов.

Аналогичные заявления сделал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Очередь на АЗС в Феодосии Фото: Надежда ДАЦЮК

Следить за попытками спекуляций и повышением цен стала прокуратура. Уже к обеду очереди на заправках практически исчезли, а к вечеру по Крымскому мосту началось движение легковушек.

КАКАЯ СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ С СООБЩЕНИЕМ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Пока автомобили отправляют на мост группами по 50 машин. Колонну сопровождает машина ГИБДД. Допустимую нагрузку на транспортный переход в нынешних условиях еще предстоит назвать экспертам. Но автобусы, фуры и малотоннажный транспорт на мост пока не пускают. Пассажирам, которым необходимо выехать или въехать в Крым, на автостанциях советуют воспользоваться паромной переправой. Первый рейс пассажирский катер, рассчитанный на 250 мест, осуществил поздно вечером 8 октября. Таких катеров для перевозки пассажиров в порт «Крым» из порта «Кавказ» прибыло два.

Первый катер с пассажирами отправился из порта "Крым" поздно вечером 8 октября Фото: Юлия МАРКИНА

Утром 9 октября начала в полной мере функционировать и грузовая переправа в морском рыбном порту Керчи. В первую очередь там организовали движение автомобилей вместимостью до 3,5 тонн, то есть «Газелей», сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Перевозить их будет, в частности, паром, прибывший из Ейска.

- Он может вместить на борту порядка 30 дальномеров или порядка 120 единиц легковых автомобилей, и до 400 человек. Таких паромов у нас планируется порядка двух, - отметил Лукашенко.

Полностью ликвидировать повреждения на Крымском мосту власти республики планируют в кратчайшие сроки – обрушение двух пролетов произошло только на одном автомобильном полотне. Это и позволило запустить движение по второй ветке.

Восстановлено уже и железнодорожное сообщение. По информации компании перевозчика, все задержанные в связи с ЧП поезда отправились из Крыма в воскресенье утром. Дальнейшее их курсирование ожидается по графику.

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