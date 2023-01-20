«Подвешивали за задние лапы и снимали шкуру»: в Керчи нашли мертвых собак со следами издевательств

Тела животных со снятой шкурой нашли у дороги, ведущей в сторону порта "Крым". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткая находка повергла в шок жителей Керчи. Вдоль дороги, ведущей в сторону паромной переправы, в районе завода имени Войкова местная жительница обнаружила четырех мертвых собак со снятыми шкурами. Их тела лежали практически одно на другом, еще свежие...

- Там нет ни домов, ни сторожек, ни дач. Это забор, который идет вдоль трассы. Между ним и дорогой расстояние около пяти метров. Там они и лежали. Вчера там проводили обрезку деревьев и кустарников. И возможно, их нашли рабочие, и просто вынесли ближе к дороге, чтобы какие-то службы их забрали, - рассказала КП-Крым керчанка Наталья Крамаренко.

Она была одной из тех, кто первым обнаружил ужасную находку и вызвал полицию.

- Полиция приехала быстро, минут через 15. Они нас опросили, мы написали заявление. Собак упаковали в черные мешки и увезли на экспертизу, - рассказала женщина.

По мнению известного в Керчи хирурга-ветеринара, владельца приюта для безнадзорных животных «Восточный Крым» Сергея Рязанцева, тот, кто это совершил, безусловно, профессионал. Об этом говорит характер повреждений на телах животных – их практически нет.

- Шкура снята очень профессионально. Это не таксидермист [чучельник], потому что на лапах осталась шерсть. Делал это либо охотник, либо тот, кто делает это постоянно. Там даже шерсти вокруг глаз не осталось. По предварительным прикидкам, собак подвешивали за задние лапы и снимали с них шкуру. При этом шкура снималась с головой, чулком. Нет порезов, работал профессионал, - отметил Рязанцев.

Перед тем, как снять шкуру, животных умертвили. Фото: Алина Сафронова/Приют "Восточный Крым"/Вконтакте

По мнению специалиста, собак предварительно умертвили. У одной из них в области сердца видны прижизненные кровоподтеки. Это значит, в животное либо ударили ножом, либо стреляли.

- Это одна семья. Одна собака более старшая, она крупная, а сверху лежат более мелкие, это подростки, полутора-двух лет, - сказал специалист. - Таких случаев у нас еще не было, но вот завелся такой шкуродер.

В то же время в республиканском управлении МВД сообщили КП-Крым: выводы о том, что найденные в Керчи мертвые животные являются именно собаками, делать преждевременно. Выяснить, не являются ли они дикими зверями, предстоит экспертам.

- Уже установлены специалисты, которые будут этим заниматься. Полиция разбирается в этом, проводятся необходимые мероприятия, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сергей Рязанцев между тем уверен, что жертвами «шкуродера» стали именно собаки породы, близкой к борзым. Это выдает и строение черепа, и длина лап.

- Это собаки однозначно, тем более не лисы,- отметил специалист.

Информация о «шкуродере» тем временем разлетелась по Керчи со скоростью звука. В местных пабликах жителей предупреждают внимательнее следить за своими питомцами.

Напомним, за жестокое обращение с животными в России введена уголовная ответственность.

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