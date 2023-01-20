В минувшем году РНКБ подписал сделки по проектному финансированию на строительство более 800 квадратных метров жилья

Фото: Лидия ШУМКОВА

За минувший 2022 год в Крыму ввели в эксплуатацию больше 855 тысяч квадратных метров жилых помещений. По словам главы РК Сергея Аксенова, к 2030 году показатель объемов ввода жилья в рамках регионального проекта должен увеличиться до 1,5 млн квадратных метров в год.

Финансирование строительных объектов в 2022 году осуществлял, в том числе, банк РНКБ. По данным банка, по итогам минувшего года были подписаны сделки по финансированию строительных объектов общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. Общая сумма – около 50 миллиардов рублей.

Сейчас на рассмотрении в РНКБ находятся еще 12 проектов общей площадью около 275 тысяч «квадратов» на сумму больше 20 миллиардов рублей.

Отметим, что механизм проектного финансирования, согласно ФЗ-214, начал работать с 2019 года. Закон обезопасил средства дольщиков, которые вкладываются в строящиеся объекты. Так, средства участников долевого строительства размещаются в банке на счете эскроу до полного завершения строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительство же финансируется с помощью взятого в банке кредита.

После перехода на проектное финансирование банк РНКБ одобрил и подписал 73 сделки по проектам общей площадью больше 1,8 миллиона квадратных метров. Их общая стоимость проектов – более 93 миллиардов рублей.

- Наши объемы проектного финансирования в 2022 году увеличились более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, при этом значительная часть этих объектов строится на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, - говорит вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - В новом 2023 году мы рассчитываем, что общая площадь объектов, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ, превысит 2 миллиона квадратных метров.

КСТАТИ

Если клиент РНКБ хочет приобрести жилье в ипотеку на первичном рынке, выгоднее всего присмотреть квартиру в доме, который строится с использованием проектного финансирования банка. Скидка к ипотечной ставке в этом случае составит 1%. Кроме того, заемщики могут купить квартиру по ставке от 4% по льготной госпрограмме «IT-ипотека». Также действуют госпрограммы «Семейная ипотека» (ставка от 5%) и «Господдержка 2020» (ставка от 7%).

В банке отмечают, что около 80% всех ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках были выданы со сниженной процентной ставкой в рамках действующих госпрограмм. Также в РНКБ подчеркнули, что и по собственным ипотечным программам в банке ставке являются одними из самых низких в России – от 8%.

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