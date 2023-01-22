Теплая зима бьет температурные рекорды в Симферополе

В Симферополе по-весеннему тепло. Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для конца января. По данным гидрометцентра, 20 января крымская столица обновила температурный рекорд 70-летней давности. Столбики термометров в этот день поднялись выше 20 градусов со знаком плюс.

- На авиационном метеорологическом центре Симферополь 20 января перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 4,2 градуса (+ 20,8 градуса), - говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.

Такая теплая погода в Симферополе была зимой 1952 года. Тогда воздух прогрелся до 16,6 градусов.

При этом среднесуточная температура воздуха в крымской столице составила +13,1 градус. Это почти на 14 градусов выше средней многолетней, отметили в гидрометцентре.

Фотографиями по-весеннему зимнего Крыма местные жители активно делятся в социальных сетях. Особенно впечатляют кадры цветущих одуванчиков и роз на фоне украшенных новогодних елок. Кстати, макимально тепло в этом году было в Симферополе и на Крещение.Столбики термометров поднимались до отметки 19,8 градуса.

В Симферополе настолько тепло, что выйти в магазин можно практически босиком. Фото: Александра Чкалина/Подслушан Симферополь

В то же время уже в начале рабочей недели в Крыму несколько похолодает. Максимальная температура воздуха понизится на 3-4 градуса. Погода, по данным синоптиков, будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона.

- Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +7 градусов; днем +8…+13 градусов, в северных, восточных районах и горах +2…+7 градуса,- сообщили в гидрометцентре..

При этом в Крыму будет без существенных осадков, но ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Утром и днем в западных, центральных и восточных районах полуострова его порывы будут достигать 17 м/с.

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