Для Крыма осень будет сложной: астролог дала прогноз, чего ждать до конца 2022 года

Грядет тяжелое время, но Россия, по прогнозам астролога, обязательно справится. Фото: Shutterstock

Напряжение в обществе нарастает. События конца сентября и начала октября для крымчан стали настоящими испытаниями на прочность. Чтобы узнать, какой будет эта осень, и чего ждать жителям полуострова, КП-Крым обратилась к астрологу Наталье Борниковой. В прошлом наш эксперт была руководителем инвестиционного бизнеса в ключевых банках, но потом решила сменить сферу деятельности.

- Октябрь будет богатым на события. В этом месяце разворот Меркурия, Плутона, Сатурна, Марса и 25 числа ожидается Солнечное затмение. Может показаться, что время ускорилось, и события летят на космических скоростях с немыслимым напряжением, - отмечает эксперт. - С 25 октября по 8 ноября могут произойти неожиданные события, касающиеся финансовых, территориальных и социальных вопросов. Для Крыма эта осень может оказаться сложной и в экономическом, и в политическом смыслах.

Астролог Наталья Борникова. Фото: личный архив

«Горячим» также будет последний месяц осени. Если в октябре стороны еще пытались балансировать в переговорах, то с ноября они могут перейти к более жесткой риторике. 8 ноября произойдет Лунное затмение в знаке Телец, и по прогнозам астролога, ситуация в мире станет еще более серьезной и напряженной.

- Может появиться такое чувство, что планеты нас в очередной раз проверяют на стойкость и прочность. Но очень вас прошу - не поддавайтесь общей панике и постарайтесь соблюдать внутреннее спокойствие. Ведь продолжительный стресс действует как мина замедленного действия для здоровья, - советует Наталья Борникова.

ФИНАНСЫ

Прогнозы эксперта на финансовом рынке тоже не утешительны: в октябре аппетиты трейдеров, скупающих подешевевшие акции, поутихнут.

- Если еще и остались «оптимисты», то очень скоро наступит трезвость, так как станет понятно, что нас ожидает продолжительный мировой кризис и глубокая рецессия. Облегчения в этом плане не принесет и 2023 год. В этот период могут начать рушиться банки и биржи, разоряться страховые компании и замораживаться счета. Хорошо, если на ваших банковских счетах будет сумма на оплату нескольких месяцев за услуги ЖКХ, - советует астролог.

МИГРАЦИЯ

Дистанционное обучение и удаленная работа этой осенью могут снова стать актуальными. А в ноябре и декабре в мире может звучать острее тема миграции.

- Люди будут вынуждены искать более лучшие условия для жизни. Декабрь нас не раз удивит неожиданными переменами во власти и динамикой юридических решений.

ЧЕГО ЖДАТЬ В КОНЦЕ ГОДА

Декабрь, как отмечает астролог, не даст расслабиться. Экономика будет долго восстанавливаться. Но «старушке Европе», по мнению Натальи Борниковой, придется намного сложнее, поскольку она оказалась в зависимом положении, играя по чужим правилам.

- Напряженный аспект между планетами Сатурн и Уран, то есть битва между уходящей эпохой и неизбежными переменами, до нового, 2023 года, развернется по полной. Это и возможная смена/неожиданный уход первых лиц государств и роспуск парламентов. Воинствующая планета Марс идет по знаку зодиака Близнецы, формируя напряженные аспекты с Меркурием и Нептуном. Это о том, что начавшиеся во всем мире социальные волнения/протесты и развернувшаяся информационная война и психологическое напряжение в обществе будут только расти.

РОССИЯ СПРАВИТСЯ И ВЫСТОИТ

Но, несмотря на все испытания, по прогнозам эксперта, Россия справится и выстоит. Астролог посоветовала в этот непростой период быть ближе к природе и заниматься выращиванием собственных продуктов на приусадебных участках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не садиться за руль и избегать скандалов: астролог Павел Глоба дал советы крымчанам, как себя вести во время суперлуния

С 13 июля жители полуострова наблюдают необычное астрономическое явление (подробнее)