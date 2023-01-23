Крымский Центр оздоровления Неумывакина: зимние программы с выгодой в 20%

Теплая крымская зима - период, в котором множество плюсов для оздоровления. Фото: официальный сайт Крымского центра оздоровления Неумывакина

Зима - прекрасное время для укрепления здоровья, ведь отличное самочувствие - лучший подарок себе на Новый год. Главный врач крымского Центра Неумывакина Виталий Лукасевич отмечает, что оздоровительные процедуры можно проводить в любое время года, но на Юге России для этого отлично подходит именно зимний период.

- В Крыму нет снега, поэтому здесь можно заниматься физическими нагрузками на свежем воздухе и поддерживать активность. Экология полуострова тоже благоприятно сказывается на здоровье, - подчеркнул Виталий Лукасевич.

Провести весь 2023 год с отличным самочувствием поможет крымский Центр оздоровления Неумывакина. В честь наступившего года санаторий запустил акцию «Кэшбек 20%», которая позволит сэкономить на оздоровительных процедурах.

Акция действует с 19 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года. В ней участвуют все программы центра - «Лечебное голодание», «Голод лайт», «Здоровая кожа», «Детокс Органик», «Иммуно Детокс», «Свободное дыхание», «Укрепление спины», «Похудей», «Стоп диабет» и «Санаторный курс». Кроме того, потратить кэшбек в размере 20% от общей стоимости путевки можно на все предложения SPA- центра, а также на любые услуги группы отелей «Континент». Помимо крымского Центра оздоровления Неумывакина в группу входят отели «Альпийская долина» и «Камелот» в селе Малореченское на Южном берегу Крыма.

В САНАТОРИЙ В КРЫМУ - С ВЫГОДОЙ

Как рассказали в отделе бронирования крымского Центра оздоровления Неумывакина, кэшбек возвращается гостям сразу после заезда. Проще говоря, если стоимость путевки на семью составила, к примеру, 80 тысяч рублей, то 16 000 из этой суммы моментально будут зачислены на депозит после заселения. На этот кэшбек крымчане и туристы могут улучшить свое оздоровление дополнительными процедурами.

Останутся довольны и любители водных процедур - зимой в крымском Центре Неумывакина работают бассейны с подогревом.

- Гости могут воспользоваться этим депозитом на любые услуги внутри организации. К примеру, на те, которые не включены в программу оздоровления - массажи и другие разнообразные процедуры. Также их можно потратить на продление проживания в отелях, трансфер, оплачивать счета в ресторане, - рассказали в отделе бронирования Центра оздоровления Неумывакина.

Еще одна полезная опция - с выбором подходящих услуг на оздоровление зимой можно не торопиться. Ведь сумма депозита остается у клиентов на постоянном счету, и они могут воспользоваться ею при следующем посещении Центра оздоровления Неумывакина - хоть через год.

Крымчане и туристы могут улучшить свое оздоровление дополнительными процедурами. Фото: официальный сайт Крымского центра оздоровления Неумывакина

НА ПРОЦЕДУРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В КРЫМУ - КАЖДЫЙ ГОД

Регулярное прохождение процедур оздоровления в крымском Центре Неумывакина - полезная традиция, которой придерживаются те, кто следит за своим самочувствием. Хоть здоровье и не купишь, но улучшить его состояние под силу каждому. Как рассказал главный врач крымского Центра Неумывакина Виталий Лукасевич, посетить санаторий в Крыму зимой и выбрать подходящую программу оздоровления может любой желающий. Самая популярная, безусловно, лечебное голодание.

- Она дает стопроцентные результаты. Сначала это может показаться сложным и непонятным. Но наши пациенты всегда хорошо выглядят, полны сил и имеют хорошее настроение. Это наша «фишка» - мы круглосуточно наблюдаем за состоянием здоровья гостей, у нас даже номера снабжены специальной кнопкой вызова специалиста. Хотя ей практически никто не пользуется. Любая программа проходит с комфортом. Единственное решение, которое нужно принять - довериться нашим специалистам, - подчеркнул Виталий Лукасевич.

КОНТАКТЫ

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18

Сайт: https://neumyvakin-crimea.com

ВК: https://vk.com/neumivakincrimea

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Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com

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