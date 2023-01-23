Секреты Неумывакина - или как быть здоровым без таблеток

Соблюдая режим, можно не только обойтись без таблеток, но и снизить показатели стресса. Фото: https://neumyvakin-crimea.com/

Иван Павлович Неумывакин – известный русский ученый, который добился больших прорывов в медицине. На протяжении всей своей сознательной жизни он занимался уникальными методами очищения и оздоровления организма. Если следовать его теории, чтобы оставаться здоровым и забыть о недугах, необязательно принимать таблетки или другие лекарства. Ученый изобрел свои способы, которые он подтвердил на собственном опыте.

Когда-то после очередного обследования врачи лишь развели руками, выписав Ивану Павловичу огромный список заболеваний и рекомендуемым рецептом таблеток. Тогда доктор и начал экспериментировать и применять методы нетрадиционной медицины на себе. Они же и легли в основу его системы в Крымском Центре оздоровления Неумывакина. Об основных способах оздоровления зимой рассказал главный врач крымской клиники Неумывакина, последователь Ивана Павловича – Виталий Лукасевич.

Фото: https://neumyvakin-crimea.com/

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЗИМОЙ

По словам врача, оздоровление в центре Неумывакина в Крыму позволит отказаться от приема лекарств и не болеть, но и сохранять здоровье и бодрость долгие годы. Чтобы навсегда забыть о таблетках и прочих лекарствах, в первую очередь, нужно посетить санаторий в Крыму.

- Мы, как команда опытных специалистов и последователей Ивана Павловича Неумывакина, поможем любому организму самостоятельно справиться с проблемой путем очистки и саморегуляции. Чтобы выявить все причины и следствия болезней или недугов, мы подключаем методы лечебного голодания. Он мобилизует волю и возможности человека на активное предупреждение и преодоление заболевания. И даже если сначала это кажется чем-то страшным и невозможным, в последствии страх уйдет, и вы поймете, насколько это было правильным решением. Самым лучшим временем для оздоровления станет межсезонье или зима.

Несмотря на то, что затяжные новогодние праздники – период отрыва с огромным количеством еды и алкоголя, в крымском Центре оздоровления Неумывакина предлагаю сломать шаблоны и войти в новый год с новым осознанным образом жизни. Но делать это лучше под присмотром специалистов, которые вовремя обнаружат проблемы, проследят за вашим самочувствием и грамотно подберут нужное лечение.

ОЧИЩЕНИЕ

Так, среди главных секретов здоровья Неумывакина можно выделить очищение. Для этого ежедневно нужно следить за водным балансом организма и пить достаточно чистой воды, тогда токсинов будет меньше. Воду можно выбрать отфильтрованную, талую или очищенную. Главное условие – pH должно составлять 7,4. Этот показатель считается идеальным, так как именно такая кислотность у крови. Пить воду нужно обязательно натощак.

РЕЖИМ

Соблюдая режим, можно не только обойтись без таблеток, но и снизить показатели стресса. По методике Неумывакина, последний прием пищи должен быть не позже 19:00, так как организму требуется еще два часа на переваривание. Позже он переключается на сон, поэтому ложиться спать нужно до 23:30. В этот период все процессы в организме начинают усиленную стадию восстановления, что крайне важно для повышения качества жизни.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Ученый считал, что питание – также важная часть здоровья каждого человека, поэтому к нему нужно подходить с умом. Если питаться раздельно и не заставлять себя есть тогда, когда вы этого не хотите, организм будет спокойно переваривать пищу и извлекать из нее только пользу.

- И самое важное! Не стоит запивать еду водой, чаем, кофе или другими напитками. Пить можно только через 30 минут. Это очень важное правило от Ивана Павловича, которое помогает правильно настроить все процессы пищеварения, - добавляет главный врач крымской клиники.

Виталий Лукасевич добавляет, что самым главным и в то же время самый тяжелым этапом считается «Очищение». Так как наиболее эффективное очищение организма происходит только при лечебном голодании. Пройти его под руководством специалистов можно в Крымском центре оздоровления Неумывакина.

- Помимо этого, в центре каждый гость проходит образовательную программу, которая дает практически применимые знания по использованию методик профессора Неумывакина для оздоровления и поддержания здоровья. После двухнедельного отдыха в крымском Центре оздоровления Неумывакина вы навсегда забудете о лекарствах и таблетках. Даже самые стойкие вирусы и болезни покинут вас благодаря новым здоровым привычкам и обновленному мышлению, - заключает врач.

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